Lo sceneggiato Un posto al sole, ambientato interamente a Napoli, continua a collezionare ottimi ascolti su Rai 3. Alla luce delle anticipazioni, le prossime puntate puntate in programmazione dal 23 al 27 settembre si preannunciano a dir poco ricche di situazioni inattese per gli spettatori. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Vittorio Del Bue e Anita Falco saranno sempre più vicini mentre la piccola Irene inizierà ad avere dei problemi per via della crisi coniugale dei suoi genitori.

Un posto al sole, anticipazioni della puntate fino al 27 settembre

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, quindi fino a venerdì 27 settembre, inoltre, rivelano che Alex si sentirà stressata dalle premure di Carla, continuamente determinata a entrare a far parte della sua quotidianità. La giovane, dunque, dovrà trovare un metodo di comportamento con Mia, in quanto non è certa che la sorella sia finalmente pronta ad accettare il cambio di personalità del padre.

In seguito, fortunatamente la ragazzina sembrerà non opporsi alla situazione, infatti quando scoprirà la verità reagirà in modo piuttosto positivo. Purtroppo, per Alex emergeranno altri problemi che riguarderanno Vittorio. La Parisi scoprirà che nella redazione dove lavora Del Bue c'è stata una nuova assunzione: Anita entra a far parte della radio. Tuttavia Alex acconsentirà che il suo ragazzo collabori con la Falco all'interno dell'emittente radiofonica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole, inoltre, svelano che Marina si unirà a Fabrizio, che intanto sarà segnato dal conflitto con Sebastiano, suo zio. Mariella e Guido, al contrario, verranno messi di fronte ad una prova dopo aver terminato il trasloco. Nel frattempo, Alex riceverà una brutta sorpresa dopo ad aver trascorso l'intera giornata in compagnia di Mia e la mamma.

Irene avverte la crisi tra Filippo e Serena

Roberto proporrà a Filippo Sartori di abitare con lui, visto e considerato il momento di crisi che sta vivendo la consorte.

Nello stesso momento Renato cercherà un modo per vedere Adele, arrivando addirittura a inventare delle bugie. La Parisi verrà turbata da una sgradevole novità mentre Vittorio proverà ad adattarsi alla coabitazione con il padre, Mariella e Lorenzino. Del Bue, però, mostrerà di non essere in grado di adeguarsi alla nuova convivenza in quattro. Intanto Irene inizierà ad avere alcuni problemi per via della crisi coniugale di Serena e Filippo mentre Renato sarà completamente convinto di aver fatto breccia nel cuore di Adele.

Per finire Giulia prenderà la decisione di andare da Denis, ma Angela gli farà cambiare idea.