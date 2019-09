Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20,45 circa. Dopo la pausa estiva, la soap ambientata a Napoli è tornata nuovamente nell'access prime time della rete, ottenendo subito degli ottimi consensi da parte del pubblico da casa e assestandosi su una media di un milione e mezzo di fedelissimi spettatori. Cosa succederà nel corso dei prossimi appuntamenti in onda dal 16 settembre in poi?

Filippo e Serena dovranno fare i conti con la loro crisi di coppia.

Un posto al sole, gli spoiler della prossima settimana: puntate dal 16 al 20 settembre

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana di 'Un posto al sole' (fino a venerdì 20 settembre) rivelano che Filippo tornerà a casa dopo un viaggio di lavoro e la bella Serena cercherà in tutti i modi di allontanare la tensione che si è venuta a creare tra di loro nel corso degli ultimi tempi.

Eppure i tentativi della ragazza non poteranno ad un esito positivo.

Possiamo anticiparvi, infatti, che ormai Filippo e Serena si sono resi conto del fatto che la loro relazione sta arrivando al capolinea e che stanno vivendo un vero e proprio momento di stallo che potrebbe portarli alla rottura definitiva. I due, allora, per non gettare tutto l'aria tenteranno di trovare un modo per risanare la situazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Occhi puntati anche su Marina, la quale continua ad essere alle prese con un momento molto delicato della sua vita. La donna, infatti, si sente depressa sia perché sua figlia Elena e la sua nipotina Alice sono andate via da Napoli per trasferirsi definitivamente a Londra, sia perché sta affrontando la vicenda di suo padre, una vicenda che la tiene sulle spine.

Guido e Mariella pensano al futuro insieme, Alex incontra la mamma

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 16 settembre, inoltre, rivelano che Guido e Mariella sono sempre più uniti: i due ormai non si lasciano un solo secondo e cominceranno a progettare la loro vita assieme, immaginando così un futuro roseo.

Alex, invece, comincia a far fatica nel riuscire a gestire la situazione familiare che la vede protagonista. In questi nuovi episodi della soap di Rai 3, la ragazza farà il tanto atteso incontro con sua mamma, un incontro che, però, la rende particolarmente agitata e nervosa. Alex, infatti, si chiede quale possa essere l'esito finale di questo confronto e cosa potrebbe scaturirne. Renato, invece, sembra ingigantire le conseguenze del suo infortunio, presentando la situazione in maniera più 'grave' di quella che è in effetti e così vedremo che sarà Diego a pagarne le conseguenze.

Carla, invece, non si rassegna all'idea di dover stare lontana dalla sua amata Mia e finirà per soffrire per questa situazione.