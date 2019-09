Le anticipazioni Una vita delle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 si concentrano sul rapporto tra Telmo e Lucia. La Alvarado, dopo essere giunta ad Acacias, si è perdutamente innamorata di Samuel. Lucia, dopo avergli salvato la vita, spera con tutta se stessa di avere il suo cuore. L'Alday però ha la mente altrove, intento a vendicarsi del terribile inganno ordito da Blanca nei suoi confronti.

La fanciulla, nello stesso tempo, è decisa a scoprire le sue vere origini, molto probabilmente legate ad una nobile famiglia. Nella sua esistenza si alterneranno due figure maschili: da una parte Samuel, che le farà credere di essere innamorato di lei solo per mettere le mani sulla sua eredità e dall'altra Padre Telmo, tormentato dalla sua bellezza. Una storyline che ricorderà molto il famosissimo romanzo Uccelli di Rovo.

Nuove puntate Una Vita su Canale 5: Telmo e Lucia non riescono a resistersi

Stando alle ultime anticipazioni Una Vita, il sacerdote Telmo non riuscirà a resistere alla bellezza di Lucia e alla fine cadrà tra le sue braccia. Intanto Tito, dopo essere salito sul ring, finirà al tappeto privo di sensi. La Alvarado riuscirà a convincere Agustina a confessare particolari importanti sugli ultimi giorni di vita di padre Guillermo.

Mendez inizierà così a sospettare che l'esecutore del torbido delitto sia Filo.

Telmo si recherà alla taverna in cui si trova l'uomo che che molto probabilmente ha ucciso il religioso, senza rendersi conto che proprio in quel luogo c'è anche Lucia. Sprezzante del pericolo, la giovanetta cercherà di uccidere Filo. Padre Telmo, per proteggere l'incolumità di Lucia, finirà per combattere con il bandito.

La sua forza e il suo coraggio colpiranno la Alvarado, che non riuscirà più a resistere al fascino del bel sacerdote. Telmo e Lucia, sotto gli occhi increduli dei presenti, si scambieranno un bacio passionale. In quell'istante sopraggiungerà la guardia civile, che provvederà a mettere in manette il malvivente.

Una Vita: Samuel e Ursula tramano nell'ombra

Samuel, certo di essere scampato all'arresto per la morte di Guillermo, si recherà da Ursula per raccontarle le ultime vicissitudini e tramare nuovi oscuri piani.

Filo finirà dietro le sbarre ma non si rassegnerà: senza che le guardie se ne accorgano, Il prigioniero riuscirà a fuggire di prigione. Telmo verrà a sapere dell'evasione e si mostrerà molto preoccupato, in quanto il bandito tornerà sicuramente per vendicarsi di lui e di Lucia.

Le anticipazioni Una Vita raccontano inoltre che Felipe si opporrà all'imminente matrimonio tra Samuel e Lucia. L'Alday è ancora un uomo sposato e l'avvocato lo pregherà di non mettere in atto azioni scriteriate. Il fratello di Diego però rassicurerà Felipe, avvisandolo di aver chiesto l'annullamento del matrimonio con Blanca alla Sacra Rota.

Celia ossessionata da Milagros

Nello stesso tempo, Ramon si renderà conto di dover cercare una nuova baby-sitter per la piccola Milagros ma Celia non ne vorrà sapere. La sua ossessione nei confronti della bimba preoccuperà il Palacios e non solo. Ramon non riuscirà più a sopportare il pianto insistente della bimba ed uscirà di casa facendo perdere le sue tracce. Tutt lo cercheranno disperati, fino a che il Palacios non ricomparirà completamente fuori di sé. Che cosa avrà combinato? Uno sparo udito poco pochi minuti prima farà tremare tutto il quartiere. Felipe giace a terra. Nelle nuove puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dunque, previsti interessanti sviluppi e intricate storyline.