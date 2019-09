Le anticipazioni settimanali di Una vita delle puntate su Canale 5 da domenica 29 settembre al 5 ottobre raccontano l'entrata di Higinio. Il misterioso forestiero, in coppia con Maria, creerà non poco scompiglio in quel di Acacias. Se Maria si insinuerà con l'inganno nella vita di Casilda, Higinio sembrerà essere l'ultima possibilità per Liberto di salvarsi. Rosina pregherà che suo marito non la lasci sola al mondo, ma il tempo stringerà sempre di più.

Nel frattempo, Lucia continuerà la sua accorata ricerca per scoprire le sue nobili origini. Ad aiutarla sarà Padre Telmo, che maturerà per lei un interesse particolare. Trini si accorgerà di essere incinta, ma la riluttanza di Ramon al pensiero di avere dei figli la getterà nello sconforto.

Una Vita: una suggestiva veglia per i feriti

Nella puntata di Una vita di domenica 29 settembre Liberto dovrà fare i conti con l'incidente che lo ha coinvolto nell'esplosione della Galleria Alday.

Il marito di Rosina versa in condizioni disperate e per salvarsi avrà bisogno di un intervento chirurgico. Nel frattempo, ad Acacias i cittadini si riuniranno per una veglia organizzata da padre Telmo per tutti i feriti. Lucia e Samuel avranno uno scontro piuttosto acceso, durante il quale il perfido il gioielliere la scaraventerà fuori di casa, nonostante la donna si sia proposta di consolarlo per quanto accaduto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Samuel però, capendo di aver sbagliato, si recherà a casa di Lucia per scusarsi con lei. A casa Palcios, i continui malesseri di Trini non la lasceranno in pace.

Lunedì 30 settembre Lucia si affiderà a Padre Telmo, certa di riuscire con il suo aiuto a scoprire le origini della sua famiglia. La giovane cercherà l'aiuto di Fabiana, chiedendole una domestica che possa aiutare nelle faccende domestiche il sacerdote. Nella puntata di Una Vita successiva, Servante sarà molto triste per l'assenza di Paciencia e verrà consolato dalle domestiche.

Una speranza per Liberto

Le anticipazioni settimanali di Una Vita dicono che Liberto continuerà a versare in condizioni disperate in ospedale. Al paesino farà il suo arrivo Higinio, che potrebbe salvare il marito di Rosina. Tuttavia, la misteriosa new entry è tormentata da un passato oscuro e, cosa non da sottovalutare, da pesantissimi debiti. Nella puntata della soap in onda su Canale 5 giovedì 3 ottobre, Trini scopre di essere incinta. La Crespo organizzerà una cena romantica per informare il marito del lieto evento ma, una volta faccia a faccia con il marito, non troverà il coraggio.

Venerdì 4 ottobre Celia e Padre Telmo continueranno le ricerche per risalire alla nobile famiglia di Lucia. Intanto Maria, la nuova domestica, si ambienterà a meraviglia alla soffitta dove verrà accolta con calore. Peccato che la donna sia in realtà un'abile ricattatrice che creerà scompiglio nella vita di Casilda. Le anticipazioni di Una Vita della puntata del 5 rivelano che Trini si deciderà a rivelare a Ramon di essere incinta.

La donna però capirà che Ramon non è così intenzionato ad avere figli e dunque si fermerà.