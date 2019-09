Prosegue l’appuntamento con la famosa serie televisiva Un passo dal cielo 5, che vede protagonisti Daniele Liotti e Pialr Fogliati, nei panni di Francesco Neri ed Emma Giorgi. Le anticipazioni della quinta puntata che verrà trasmessa su Rai 1 giovedì 10 ottobre 2019, svelano in anteprima che il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) che sino ad ora si è dovuto occupare della figlia da solo, avrà un nuovo scontro con la compagna Eva Fernandez (Rocío Muñoz Morales). Il tanto atteso confronto tra i genitori della piccola Carmela non avrà un esito positivo, visto che non riusciranno a chiarire le loro divergenze.

Riassunto episodio del 3 ottobre

Nel corso del quarto episodio che andrà in onda in prima serata giovedì 3 ottobre 2019, Valeria si troverà in una scomoda posizione, poiché molti indizi porteranno a pensare che sia stata lei ad aggredire un insegnante di sci. Anche Vincenzo sarà in serie difficoltà, dato che si vedrà costretto a fare delle scelte difficili. Il commissario Nappi oltre a decidere se schierarsi contro la Ferrante a cui si è legato molto dopo l’allontanamento di Eva, dovrà finalmente fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Nelle indagini sulla violenta aggressione verrà coinvolto anche Klaus, che potrebbe essere implicato nel traffico di migranti clandestini. Nel frattempo Francesco dopo aver affrontato diverse sventure, sarà ancora alla ricerca del figlio scomparso. Proprio quando il comandante della guardia forestale sembrerà aver ritrovato la serenità perduta rispetto al passato, farà i conti con un nuovo imprevisto. Una notizia sconvolgente e improvvisa che riceverà Emma, sconvolgerà tutti gli equilibri ma soprattutto turberà parecchio il Neri.

Trama 5^ puntata: il confronto tra Vincenzo ed Eva ha un esito negativo

Nel quinto appuntamento in programmazione su Rai 1 giovedì 10 ottobre 2019 a partire dalle 21:25 circa, e intitolato i figli di Deva, i misteri si intensificheranno e non mancheranno di certo colpi di scena. Sulle vette di San Candido farà ritorno una donna nel disperato tentativo di riuscire a ritrovare il figlio disperso. La nuova arrivata farà una brutta fine poiché verrà ritrovata senza vita, dopo essersi rivelata un ex membro della comunità Deva.

Questo bruttissimo avvenimento lascerà un forte segno a Francesco, che proprio come la defunta vittima continuerà ad essere all'imperterrita ricerca del suo bambino. Nonostante ciò, il capo della forestale non perderà le speranze. Intanto continueranno le indagini della polizia, che faranno venire alla luce diversi retroscena sul passato di Isabella Ferrante e della madre della giovane. Per terminare, finalmente Vincenzo avrà la possibilità di confrontarsi con Eva, non appena la donna rientrerà in città.

Purtroppo l’incontro tra i due avrà un risvolto drammatico, che aprirà dei nuovi scenari per la loro famiglia.