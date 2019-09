Venerdì 27 settembre Ellen Pompeo è stata ospite del programma "Late Show" di James Corden. In occasione della season premiere di Grey's Anatomy, la protagonista del Medical-Drama ha rilasciato un'interessante intervista nella quale ha svelato il suo finale di serie ideale. Sebbene il network abbia più volte ribadito il suo intento di proseguire ancora per molti anni con la messa in onda del telefilm, l'interprete di Meredith Grey ha dimostrato di avere le idee molto chiare riguardo l'epilogo del telefilm che l'ha resa famosa:

"Mi piacerebbe che alcuni vecchi attori tornassero, gli attori originali.

Probabilmente non accadrà, ma sarebbe il finale perfetto! Penso che tutti dovrebbero tornare, almeno per qualche episodio."

Un desiderio perfettamente in linea con quanto auspicato dai numerosi telespettatori, ma che sembra non si avvererà molto facilmente. Come ricordato da Ellen Pompeo - recentemente impegnata anche nella produzione - molti personaggi hanno, infatti, perso la vita e un ritorno sul set sarebbe incompatibile con le storyline che li hanno visti coinvolti.

Ellen Pompeo ringrazia i fan e commenta il grande successo di Grey's Anatomy

Ribadita l'impossibilità di riavere nel cast gli attori che hanno abbandonato la serie in seguito alla morte del personaggio interpretato, Ellen Pompeo si è poi concentrata sul grande successo del Medical-Drama nonostante il passare degli anni e la rivoluzione, pressoché totale, della televisione americana. La season premiere di Grey's Anatomy ha infatti totalizzato ben 6,51 milioni di telespettatori risultando il secondo telefilm più visto della serata.

Un successo che l'interprete di Meredith Grey ha così commentato:"Abbiamo una serie così forte, lavoriamo così duramente. Sai, la cosa divertente quando fai una serie che ha 16 stagioni è avere un pubblico così fedele, straordinario e fantastico. Questo ci permette di fare il nostro lavoro divertendoci. È come se tutti, dai 14 agli 80 anni, stessero guardando lo spettacolo. Ovunque io vada, non importa dove, in qualsiasi paese, in qualsiasi città, è davvero sorprendente.

Il nuovo percorso di Meredith Grey in Grey's Anatomy 16

Infine Ellen Pompeo ha commentato il percorso tortuoso che il suo personaggio si appresta a vivere nella sedicesima stagione. Come visto nella 16x01, Meredith Grey sta infatti svolgendo dei lavori socialmente utili in seguito alla frode assicurativa commessa nelle puntate finali dell'edizione 2018/2019. Una situazione che - alla luce delle nuove rivelazioni - potrebbe addirittura costarle la licenza medica: "Beh, chiaramente, Meredith Grey ha deciso di comportarsi come una vera birichina.

Ha commesso una frode assicurativa ed è stata rimossa dall'ospedale. È per questo che svolge un servizio in comunità. Un'attività che è sicuramente meglio della prigione. E quindi indosso questo vestito e molte mamme della scuola mi riconoscono mentre raccolgo la spazzatura per strada a Seattle".