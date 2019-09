Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Uomini e donne di cui nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata del trono classico che si preannuncia anche in questo caso ricca di colpi di scena. Gli spoiler della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi rivelano che l'attenzione è stata posta su Giulia, la quale ha ammesso di non fidarsi del tutto del corteggiatore Alessandro, ma anche su Giulio Raselli che ha dovuto fare i conti con il rifiuto da parte di Veronica che ha scelto di corteggiare e, quindi, di dedicarsi esclusivamente al suo 'avversario' in amore.

I dubbi di Giulia su Alessandro

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni su Uomini e donne trono classico rivelano che Giulia questa settimana è uscita in esterna con Alessandro, un ragazzo di 30 anni, padre di un bambino.

I due hanno avuto modo di conoscersi all'interno di una Spa anche se le impressioni della tronista sul ragazzo non sono state positive al massimo. Giulia, infatti, ha ammesso di non riuscire a fidarsi del tutto di Alessandro che considera 'troppo bello per stare con lei'.

La ragazza ha rivelato che si trova in una situazione a tratti scolastica, dove il più bello della scuola sceglie una ragazza che non è proprio alla sua altezza.

E per questo motivo la tronista non ha nascosto i suoi dubbi su questa conoscenza. Immediata la reazione di Tina Cipollari, la quale ha consigliato a Giulia di lasciarsi andare di più e soprattutto di avere maggiore fiducia in se stessa e nelle sue potenzialità.

Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che successivamente Giulia è uscita in esterna anche con Daniele e in questo caso la situazione è stata completamente differente.

La tronista ha ammesso di fidarsi di lui e per tutto il tempo che sono stati insieme si sono lasciati andare a delle tenere effusioni, fino a sfiorarsi quasi le labbra.

Veronica sceglie di corteggiare Alessandro e 'scarica' Giulio Raselli

E poi, ancora, le attenzioni di questa nuova puntata di Uomini e donne saranno rivolte alla corteggiatrice Veronica, la quale aveva deciso di frequentare entrambi i due tronisti.

Le anticipazioni sul trono classico, però, rivelano che dopo l'esterna di questa settimana con Alessandro, la ragazza è stata messa alle strette dal tronista e quindi ha dovuto prendere una decisione.

Alla fine, così, abbiamo visto che ha comunicato in studio la sua intenzione di proseguire il percorso a Uomini e donne con Alessandro, deludendo molto le aspettative di Giulio Raselli. Quest'ultimo, per tutta la durata della registrazione del programma, ha punzecchiato Veronica per la decisione presa.

Sarà davvero quella definitiva? Lo scopriremo nelle prossime ore.