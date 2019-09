Beautiful continua ad essere la soap opera più seguita e amata dal pubblico non soltanto qui in Italia ma soprattutto in America. Oggi faremo un salto proprio negli spoiler delle puntate americane della serie televisiva dove la protagonista assoluta continua ad essere Brooke Logan: la donne 'bionica' che deve fare i conti con la perfidia di Thomas, figlio del suo amato Ridge. Quest'ultimo sta cercando di fare il possibile per allontanare la donna dalla sua vita e da quella di tutti i suoi familiari, compreso il padre.Tra i due ci sarà un acceso confronto con la madre di Hope che finirà con schiaffeggiare il Forrester.

Beautiful, gli spoiler delle puntate americane: è guerra tra Brooke e il figlio di Ridge

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che Brooke dovrà nuovamente affrontare Thomas dopo che il ragazzo ha rischiato la vita ed è rimasto per diverso tempo in coma. La tensione tra i due è praticamente alle stelle e, negli episodi che vedremo in onda prossimamente su Canale 5, ci sarà un nuovo momento di tensione che porterà la Logan a perdere le staffe contro il ragazzo.

Thomas, infatti, vuole a tutti i costi che Brooke stia lontana dalla sua famiglia e dai suoi affetti più cari. La donna, però, non accetta per niente questa sorta di ricatto cui viene sottoposta. Al tempo stesso il Forrester non ha alcuna intenzione di arrendersi e, soprattutto, vuole portare a termine il suo piano: allontanare per sempre Logan. Il suo scopo, infatti, è quello di distruggere il matrimonio tra Ridge e Brooke e fare in modo che suo padre arrivi a screditare la donna.

Gli spoiler della soap opera a stelle e strisce rivelano che, durante l'ennesimo scontro che ci sarà tra Brooke e Thomas, quest'ultimo rinfaccerà alla donna di essere sempre stata una donna falsa e che in questi anni ha mentito di essere onesta nei confronti di suo padre. Thomas, poi, tirerà in ballo anche sua mamma Taylor ritenendo che Brooke sia responsabile della sua infelicità.

Thomas vuol vendicarsi della Logan

Insomma la situazione sta letteralmente degenerando e, nel momento in cui Thomas sfogherà tutta la sua rabbia nei confronti della Logan, ecco che ci sarà il colpo di scena del tutto imprevisto.

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che Brooke arriverà a dargli uno schiaffo. Un gesto del tutto inatteso che Thomas incasserà, almeno inizialmente, senza battere ciglio. Il Forrester presto inizierà a meditare un piano per vendicarsi della Logan.

Gli spoiler della soap opera, infatti, rivelano che il ragazzo ha intenzione di far sapere a Brooke che suo padre l'ha tradita con Shauna.

L'ennesimo piano con il quale spera di allontanare definitivamente la Logan dalla famiglia Forrester.