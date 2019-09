Cresce l'attesa per il ritorno in video di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate di questa nuova edizione del trono classico e del trono over ed era stata svelata anche la data di partenza in televisione. Il dating show di Canale 5, infatti, così come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni doveva debuttare lunedì 9 settembre ma a quanto pare così non sarà, dato che il debutto vero e proprio in tv avverrà soltanto la settimana successiva, vale a dire dal 16 settembre come sempre alle 14,45.

Slitta il debutto di Uomini e donne in tv: la prima puntata in onda il 16 settembre

Possiamo svelarvi, infatti, che lunedì 9 settembre non risultano in palinsesto le nuove puntate di Uomini e donne, così come era previsto in un primo momento.

Per tutta la settimana, infatti, Canale 5 trasmetterà un doppio episodio della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la quale chiuderà definitivamente i battenti venerdì 13 settembre.

A seguire alle 16.40 ci sarà spazio per una puntata 'ridotta' de Il Segreto dopodiché alle 17.15 la linea passerà a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso che dovrà vedersela con il debutto de La vita in diretta con la coppia Lorella Cuccarini - Alberto Matano.

Per rivedere in onda tutti i protagonisti di Uomini e donne bisognerà attendere il prossimo lunedì 16 settembre, quando alle 14.45 saranno trasmesse le prime puntate registrate in questi giorni a Roma. E i colpi di scena non sono mancati sia per quanto riguarda il trono classico che il trono over.

Iniziate le registrazioni di Uomini e donne: presentati i nuovi tronisti e ritorna Gemma Galgani

Nel dettaglio, infatti, durante la registrazione della prima puntata di Uomini e donne trono classico, oltre alla presentazione dei quattro tronisti ufficiali di quest'anno, c'è stato anche il ritorno in studio delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, le quali hanno avuto modo di confrontarsi a distanza di qualche mese dalla fine di questa esperienza.

Per il trono over, invece, vi segnaliamo il graditissimo ritorno di Gemma Galgani, la quale anche quest'anno si metterà all'opera per cercare la sua anima gemella. Anche durante la prima registrazione di U&D over non sono mancati i momenti di contrasto con Tina Cipollari ma anche con Barbara De Santi. Quest'ultima, quando è stata accusata di guadagnare soldi senza fare nulla di serio, ha a sua volta puntato il dito contro la Galgani, affermando che lei oltre ai soldi che guadagna in televisione vive anche di pensione e quindi non dovrebbe proprio 'mettere becco'.