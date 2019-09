È cominciata l'avventura per le sei coppie protagoniste di Temptation Island Vip all'interno del villaggio delle tentazioni. Quest'anno al timone della 2^ edizione del docu-reality Mediaset troveremo la vulcanica Alessia Marcuzzi, che in questi giorni si è già trovata a fare i conti con le prime crisi che stanno affrontando alcune delle coppie in gara. Tra i protagonisti di quest'anno vi sono anche Serena Enardu e il suo compagno Pago, i quali hanno messo alla prova il loro amore e dai video spoiler che trapelano in queste ore sulla pagina Instagram del programma, sembrerebbe che la Enardu abbia già perso la testa per uno dei tentatori del villaggio.

Temptation Island Vip, Serena sembra aver perso la testa per Alessandro

Nel dettaglio, infatti, sulla pagina Instagram di Temptation Island Vip è stato pubblicato un video-spoiler dove si vede la bella Serena Enardu che si lascia andare con il procace tentatore Alessandro, che a quanto pare è riuscito già a far breccia nel suo cuore.

In un primo momento, durante una sfilata di moda, la Enardu non resiste al fascino di Alessandro al punto da dargli "11" come voto. Poi ancora, parlando con lui in riva al mare, gli dice che con questa esperienza intende liberarsi di tutti i blocchi che ha e ancora che con lui ha trovato una grande sintonia soprattutto dal punto di vista dell'empatia.

Insomma, sembrerebbe proprio che la bella Serena sia stata stregata dal tentatore, il quale a sua volta ricambia i complimenti e sostiene che anche lui sia rimasto piacevolmente sorpreso da lei.

Un video che sicuramente non piacerà al fidanzato Pago, dato che i due hanno partecipato a Temptation Island Vip per dimostrarsi di essere una coppia solida, che non teme nessun tipo di avversità. Invece la Enardu sembra essere già in crisi, al punto da ammettere di avere un grande feeling con Alessandro. Come se non bastasse, c'è stato anche il momento in cui il tentatore la prende in braccio "a tradimento" per un tuffo in mare in piena notte.

Problemi d'amore anche per Damiano Er Faina: il video della fidanzata lo manda in crisi

Quella composta da Pago e Serena non è l'unica coppia che in questi primi giorni è stata messa già a dura prova all'interno del villaggio di Temptation Island Vip. Le anticipazioni che arrivano sempre dalla pagina ufficiale Instagram del programma, rivelano che anche la fidanzata di Damiano, detto "Er Faina", si sia lasciata andare con uno dei tentatori della trasmissione.

A Damiano, infatti, è stato mostrato nel Pinnettu un filmato della sua ragazza che proprio non gli è piaciuto e infatti la sua reazione è stata tutt'altro che positiva, al punto da portarlo già in forte crisi dopo pochissimi giorni dall'inizio delle registrazioni ufficiali.