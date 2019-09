Grande attesa per il ritorno in video di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Le anticipazioni rivelano che il 29 e il 30 agosto sono state registrate le prime puntate che vedremo in onda a partire da lunedì 16 settembre. L'esordio del trono over si preannuncia decisamente scoppiettante per alcuni dei volti storici del dating show.

Per esempio Ida Platano tornerà nel parterre delle dame e comunicherà la sua decisione di voler chiudere definitivamente con Riccardo Guarnieri, il suo ex fidanzato.

Uomini e Donne, spoiler: Ida dice addio a Riccardo e sente Andrea Filomena

Nel dettaglio, infatti, vedremo che Ida Platano tornerà decisamente raggiante nello studio di Uomini e Donne, pronta a rimettersi in gioco dopo l'addio definitivo con Riccardo.

Quest'ultimo, addirittura, lascerà intendere di essere disposto a riprendere in mano le redini della loro relazione e a riprovare di nuovo nonostante i vari tentativi, ma questa volta Ida deciderò di "staccare la spina" e di andare avanti per la sua strada.

Gli spoiler, riferiti alla messa in onda della prima settimana di Uomini e Donne, raccontano che la dama del trono over rivelerà che da circa un mesetto di sta sentendo con un altro uomo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Trattasi di Andrea Filomena, l'ex fidanzato di Jessica Battistello protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island su Canale 5. Una frequentazione che sembra aver fatto ritrovare il sorriso a Ida, intenzionata a voltare pagina.

Occhi puntati anche su Gemma Galgani, la quale tornerà nuovamente in studio pronta a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella dopo l'estate da single che ha appena trascorso.

E per Gemma non mancheranno i nuovi cavalieri: nel corso della puntata, infatti, arriveranno due nuovi signori che chiederanno di conoscerla e frequentarla fuori dagli studi televisivi. Non mancheranno, inoltre, gli scontri con la sua nemica giurata Tina Cipollari, la quale tornerà super carica e pronta a prendersi gioco della dama torinese.

Cristina furiosa contro David dopo Temptation Island: l'avrebbe aggredita con pesanti insulti

E poi ancora le anticipazioni sul debutto di Uomini e Donne rivelano che si parlerà anche di Cristina e David, la coppia del trono over che quest'estate si è messa in gioco a Temptation Island.

I due si sono detti addio dopo il falò finale e Cristina in studio rivelerà che il suo ex ha fatto la vittima nel reality show per accaparrarsi il favore del pubblico, dopodiché racconterà che a telecamere spente sarebbe stata anche aggredita da David con insulti pesanti, che l'avrebbero lasciata senza parole.