Tornano anche questa settimana, in memoria del compianto Andrea Camilleri, le repliche de "Il commissario Montalbano". Domenica 15 settembre, infatti, sarà riproposto in prima serata su Rai 1 l'episodio "Tocco d'arte", già andato in onda precedentemente nel giugno del 2015. Il mini film appena citato è ispirato al racconto omonimo di Andrea Camilleri, facente parte della raccolta di racconti intitolata "Un mese con Montalbano".

Per tutti coloro che non avranno la possibilità di seguire la riproposizione dell'episodio su Rai 1, ci sarà l'opportunità di rivederne le repliche online sui siti ufficiali Rai.

Dove guardare in streaming la replica di 'Tocco d'arte'

Nel dettaglio, si segnala che la replica dell'episodio "Tocco d'arte", sarà disponibile in streaming solamente sul portale Rai Play. Tale piattaforma, infatti, contiene una pagina in cui sono caricati tutti i film di Montalbano che sono stati trasmessi fino ad oggi sui canali Rai.

Da non dimenticare che la visione dei contenuti proposti su Rai Play è riservata soltanto agli utenti registrati al sito. La registrazione è totalmente gratuita e permette agli utenti di scaricare un'app tramite la quale vedere le repliche anche quando non si ha a disposizione il pc di casa.

La trama ufficiale della puntata di Montalbano del 15 settembre

La trama ufficiale di "Tocco d'arte" ci segnala che Montalbano riceverà una telefonata di Catarella che lo informerà della morte di un orafo di Vigata, un certo Alberto La Russa.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto da un'amica del commissario, a cui la vittima aveva regalato dei gioielli. La morte dell'uomo sembrerà all'inizio un suicidio ma poi non si rivelerà essere tale. Poco dopo, infatti, il commissario incontrerà il medico legale Pasquano, che gli confermerà che l'orafo è morto a causa di una scarica elettrica che lo ha carbonizzato mentre si trovava sulla sua sedia a rotelle artigianale.

Un uomo si recherà al commissariato e confesserà a Montalbano di aver visto una macchina uscire a tutta velocità dalla casa dell'orafo la notte dell'omicidio. Saputo ciò, il commissario si recherà ai funerali della vittima e noterà un uomo misterioso seguire il feretro. Dopo aver indagato su di lui, Montalbano scoprirà che è il fratello di La Russa, diventato l'unico erede delle sue ricchezze. Inoltre verrà a sapere che fu proprio lui a causare l'incidente in cui Alberto rimase paralizzato, spingendolo da una torre mentre litigavano a causa di una donna, Emma.

Nel frattempo, Augello sarà occupato ad indagare sul caso di un'elettricista di Vigata, Ignazio Cucchiara, ucciso durante la notte senza nessun testimone.