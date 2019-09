Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico. Nei giorni scorsi i protagonisti di questa edizione del dating show di Maria De Filippi sono tornati in studio per una nuova puntata che è stata decisamente ricca di colpi di scena. In particolar modo la padrona di casa del programma ha preso la parola per annunciare che uno dei tronisti in carica ha scelto di abbandonare il programma a distanza di quattro settimane dall'inizio delle registrazioni.

Trattasi della giovanissima Sara Tozzi, la quale ha preferito 'gettare la spugna' avendo capito di non aver ancora chiuso i ponti con il suo passato sentimentale. Veronica, invece, ha fatto la sua 'scelta' tra i due tronisti e alla fine si è dichiarata per Alessandro, deludendo Giulio.

Uomini e donne, gli spoiler del trono classico: Sara ha preferito lasciare il trono

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne trono classico rivelano che Maria De Filippi ha annunciato al pubblico che segue il programma che Sara non farà più parte del parterre di tronisti di questa stagione.

La padrona di casa del dating show ha spiegato che Sara Tozzi in queste ultime settimane ha capito di non aver ancora dimenticato del tutto il suo ex fidanzato.

Il sentimento che la ragazza prova nei confronti del suo ex è evidentemente ancora forte, al punto a spingerla a chiudere questa esperienza prima del previsto e quindi di andare via dal programma senza compiere alcun tipo di scelta.

Veronica si dichiara ad Alessandro e Giulio la punzecchia

Ma le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5 rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguardano anche il percorso di Alessandro e Giulio.

I due tronisti sono entrati in contrasto per la bella Veronica, la corteggiatrice che ha voluto conoscerli entrambi fuori dalla trasmissione.

Durante l'esterna con Alessandro, la ragazza ha ammesso di essere ancora indecisa ma a quel punto il tronista si è infuriato e ha detto che per la sua indecisione può lasciarlo andare per sempre, lasciandola così da sola. Veronica non ha nascosto la sua amarezza e quando la redazione le ha chiesto se le andava di vedere Giulio in esterna, lei si è rifiutata ammettendo di aver capito di provare dei sentimenti per Alessandro e quindi di voler corteggiare soltanto lui.

Giulio in esterna con Irene, ma in studio la gela: 'Per ora solo attrazione fisica'

In studio, però, non sono mancate le frecciatine da parte di Giulio, che per tutto il tempo ha tentato di mettere in difficoltà la ragazza. Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che è intervenuta anche Giulia, la quale sostiene che a Veronica piaccia molto Giulio ma non ha il coraggio di dirlo pubblicamente per non dare un dispiacere all'altro tronista che l'ha messa già alle strette.

Per quanto riguarda, invece, il trono di Giulio Raselli è stata mandata in onda la nuova esterna che ha fatto con Irene. Tra i due vi è un ottimo feeling che non è passato inosservato. Durante l'incontro ci sono stati tanti abbracci e decisamente poco parole. In studio, però, il tronista ammetterà che per il momento Irene lo stuzzica soprattutto dal punto di vista fisico e quindi non mentalmente.

Una dichiarazione che lascerà un po' amareggiata Irene, la quale ha accusato il tronista di dare importanza soltanto alle 'bimbe', lanciando così una frecciatina a Veronica, la corteggiatrice contesa che ormai si è dichiarata per Alessandro.

Successivamente ha preso la parola Sara, chiedendo a Giulio perché non l'avesse portata in esterna questa settimana e il tronista le ha detto che per ora deve aspettare un po' di tempo.