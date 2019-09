Il Grande Fratello Vip scalda i motori in vista della nuova edizione. Quest'anno al timone del Reality Show targato Canale 5 ci sarà Alfonso Signorini, che negli anni passati aveva ricoperto sempre il ruolo di opinionista al fianco di Ilary Blasi. All'inizio della nuova edizione non manca moltissimo, per questo motivo sul web in queste settimane sono iniziati a circolare i nomi dei papabili concorrenti 'vip' che potrebbero varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Circolano dunque le ultime indiscrezioni sul nuovo cast e la probabile data d'inizio della quarta edizione del programma Mediaset.

GF VIP 4: nella casa più spiata d'Italia potrebbero entrare due ex naufraghe dell'Isola dei Famosi

Non manca molto all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Stando agli ultimi rumors, i riflettori sulla casa più spiata d'Italia si accenderanno nel mese di novembre. Alfonso Signorini avrebbe già trovato l'accordo con una 'Vip' che presto potrebbe varcare la porta rossa. Stiamo parlando di Antonella Elia, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi porterebbe nella casa di Cinecittà un po' di allegria e spensieratezza.

Oltre ad Antonella Elia (nome quasi certo) potrebbe entrare a far parte del cast del reality anche Paola di Benedetto, ex naufraga ed ex fidanzata di Francesco Monte. La Di Benedetto sarebbe in trattativa con la redazione. Stando a quanto si apprende sul sito di The Social Post, sarebbe stata contattata per aggiungersi alle concorrenti anche Adriana Volpe, storico volto della Rai. Il pubblico social spera invece di vedere al GF VIP la bellissima Katia Fanelli ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, meglio nota come ragazza 'fotonica'.

La diretta giornaliera potrebbe durare h24

Stando a quanto riportato anche da Gossip e TV, quest'anno la diretta giornaliera del Grande Fratello Vip potrebbe essere continuativa e durare quindi 24 ore su 24. Dare ai telespettatori l'opportunità di seguire i concorrenti h24 sarebbe un bene, questo perché ogni settimana il pubblico da casa dovrà scegliere il concorrente da eliminare e quello da salvare.

Nelle passate edizioni del GF non Vip la diretta veniva interrotta alle 2 di notte. Al momento dei nomi delle due opinioniste/i che affiancheranno Signorini si sa ben poco, una delle due potrebbe essere Elenoire Casalegno, la conduttrice e attrice italiana è stata concorrente del Grande Fratello Vip nel 2016.

L'attesa di vedere nuovi 'Vip' all'interno della casa più spiata d'Italia è già altissima.

Non ci resta che tenervi informati con nuove indiscrezioni inerenti al cast del Grande Fratello Vip 4.