Arrivano dei nuovi spoiler sulla telenovela Il Segreto, che riesce sempre ad appassionare con intrighi e colpi di scena. Tra qualche settimana, due storici protagonisti torneranno a farsi la guerra. Si tratta di Severo Santacruz, che cadrà nella rete della sua vecchia nemica Francisca Montenegro. Il padre del piccolo Carmelito dopo aver chiesto un’ingente somma di denaro a Prudencio Ortega (diventato appena un usuraio), si troverà di nuovo in serie difficoltà economiche per l’improvviso crollo del prezzo del suo riso.

Per fortuna il latifondista dopo aver riunito tutti i tasselli, avrà la certezza che la moglie di Raimundo Ulloa sia coinvolta con il fallimento della sua attività commerciale. A questo punto il marito di Irene non esisterà ad affrontare la sua acerrima nemica, facendole capire di sapere che c'è lei dietro i suoi problemi.

Il Santacruz chiede un prestito a Prudencio, la vendetta della Montenegro

Le anticipazioni degli appuntamenti italiani molto probabilmente in onda a fine ottobre 2019, riguardanti ciò che accadrà nel corso dell’undicesima stagione, svelano che Severo per via della lunga battaglia avuta con Eustaquio Molero sarà costretto a fare dei lavori nei terreni in cui gestisce le risaie, e quindi a pagare i suoi dipendenti più del dovuto.

Per potersi fare carico delle spese, il Santacruz si rivolgerà a Prudencio, dopo aver saputo che ha avviato da poco una losca impresa. Il padre di Carmelito all'insaputa della moglie Irene, e di Carmelo e Adela, richiederà al minore degli Ortega ben 300 pesetas in piena notte per poter mandare avanti le sue coltivazioni. Dopo un’iniziale incertezza, il cognato di Julieta accetterà di aiutare il latifondista seguendo alla lettera qualsiasi ordine di Francisca pur non vivendo più sotto lo stesso tetto, per rispettare una promessa fatta prima di lasciare la villa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Prudencio quindi farà avere al Santacruz i soldi di cui ha bisogno, anche se saprà che la Montenegro è intenzionata a far cadere in rovina il povero imprenditore per vendicarsi. Il migliore amico del Leal, quando verrà a sapere tramite Anacleto Totana che il prezzo del riso è diminuito tantissimo, non farà fatica a capire che non riuscirà a saldare il debito contratto con il fratello di Saul.

Severo affronta Francisca, Irene apprende del fallimento del marito

Nonostante ciò, Severo continuerà a tenere all'oscuro i suoi amici e la moglie della bruttissima situazione in cui si trova, ma avrà il sospetto che nell'intricata faccenda ci sia lo zampino della Montenegro.

A questo punto il Santacruz si confiderà con il sindaco di Puente Viejo, che lo rimprovererà per aver investito del denaro senza informarsi bene. Il marito della Campuzano per non cadere sul lastrico in modo definitivo, si recherà subito a Madrid con l’intento di trovare una soluzione al più presto possibile. Prudencio invece capirà che Francisca fosse a conoscenza già da prima che il prezzo del riso avrebbe avuto un drastico calo.

La matrona infatti dopo qualche giorno, farà presente al suo ex pupillo di farsi dare da Severo gli atti di proprietà compreso quello dell’appartamento in cui vive. Di ritorno da La Puebla precisamente nel capitolo numero 2.064, il Santacruz si presenterà alla casona di Francisca e le prometterà di fargliela pagare. A questo punto il latifondista sceglierà di essere sincero con la moglie Irene, facendole sapere sia di aver chiesto un prestito, e che rischiano lo sfratto poiché la casa in cui vivono non è sua.

Il fidato amico di Carmelo sempre più convinto che a rovinarlo sia stata la Montenegro, avviserà Raimundo dicendogli che sua moglie è la responsabile di tutte le sue disgrazie.