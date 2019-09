Si è tenuta ieri 24 settembre una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne, la cui prima parte è stata dedicata, come abitudine, a Gemma Galgani e alla conoscenza di nuovi cavalieri. Si è ripartiti, in particolare, da quanto accaduto in precedenza con JeanPierre in merito alla confessione fatta ad Anna. L'uomo, infatti, aveva ammesso di non essere davvero interessato alla Galgani.

Questo confronto, durante il quale non sono mancate le lacrime, ha spinto Gianfranco a non proseguire oltre la conoscenza con la torinese, anche se alla fine ha comunque deciso di ballare insieme a lei. E proprio in occasione della loro danza al centro dello studio, Tina Cipollari ha colto al balzo una dichiarazione della sua rivale per cominciare il tradizionale siparietto.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma in lacrime per JeanPierre

Il Vicolo delle News ha riportato le anticipazioni di Uomini e donne dedicate al Trono Over e a Gemma Galgani. Al termine della precedente registrazione, la dama si era recata da JeanPierre per parlare con lui delle rivelazioni di Anna, secondo la quale il cavaliere non sarebbe davvero attratto dalla torinese.

Lei non aveva potuto trattenere le lacrime mentre lui aveva parzialmente confermato di non gradire il suo aspetto fisico e di considerarla, quanto meno per il momento, solo un'amica. Aveva tuttavia preferito lasciare aperta ogni possibilità, precisando che in passato aveva avviato delle relazioni con persone per le quali in un primo momento non provava della vera attrazione. Davanti a tali immagini, Gianfranco ha espresso il suo rammarico, avendo notato che Gemma è apparsa davvero presa per l'altro cavaliere. Ha quindi deciso di non procedere con la conoscenza.

Registrazione Trono Classico: Gemma balla con Gianfranco

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News, Gemma è rimasta sorpresa per la presa di posizione di Gianfranco, tentando di attirare la sua attenzione per tutta la puntata ma non raggiungendo il suo obiettivo. Per lui sono anche arrivate tre dame ma sono state rifiutate subito. Maria De Filippi ha, quindi, chiesto alla Galgani con chi volesse ballare e lei ha indicato JeanPierre.

A questo punto, Gianni Sperti ha ritenuto senza senso la richiesta ad una persona che la considera solo un'amica. Gemma ha quindi cambiato idea ha fatto la stessa proposta a Gianfranco, che non ha rifiutato. Terminata la musica, Maria ha chiesto alla dama come fosse andata la discussione e dalle sue parole ne è nato un siparietto ironico con Tina Cipollari. L'opinionista è persino uscita dallo studio per chiamare un dottore affinché verificasse se la pressione della torinese si fosse alzata durante il ballo.