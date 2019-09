Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, giovedì 26 settembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time della seconda puntata di Eurogames, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin ispirato all'intramontabile 'Giochi senza frontiere'.

Su Rai 1, invece, è andato in onda un nuovo appuntamento con la fiction Un passo dal cielo 5 con protagonista Daniele Liotti che è riuscita ad avere la meglio sul diretto competitor.

Crolla Eurogames su Canale 5: flop per la Blasi sconfitta dalla fiction Rai

Nel dettaglio, infatti, il verdetto auditel ha stabilito che la seconda puntata di Eurogames è letteralmente crollata in termini di ascolti, registrando un calo di quasi quattro punti rispetto al debutto di giovedì scorso.

Lo show condotto da Ilary Blasi, in onda da Cinecittà World, ha intrattenuto in prima serata una platea di appena 2.5 milioni di spettatori fermandosi ad uno share del 12.40%. La scorsa settimana erano stati oltre 3 milioni gli spettatori che avevano seguito la gara tra le diverse Nazioni in gara.

Alla luce di questi ascolti la seconda puntata di Eurogames può essere definita un flop in termini di ascolti e dalla prossima settimana la sfida per lo show di Ilary Blasi diventerà ancora più difficile affermarsi, dato che su Italia 1 ci sarà nuovamente l'appuntamento con Le Iene, che potrebbero rosicchiare altro pubblico giovane allo show di Canale 5.

In prime time su Rai 1, invece, stabili gli ascolti della fiction Un passo dal cielo 5 che vince la gara auditel del 26 settembre con una media di oltre 3.9 milioni di spettatori arrivando a toccare il 18.40% di share.

Su Rai 2, invece, lo speciale No, non è la BBC condotto da Renzo Arbore e dedicato al ricordo di Gianni Boncompagni, ha ottenuto un ascolto netto di 1.3 milioni di spettatori sfiorando quasi il 7%.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Amadeus con I Soliti Ignoti continua a battere Striscia la notizia in access prime time

Per quanto riguarda, invece, la sfida dei talk show politici di questo giovedì sera, ad avere la meglio è stato quello di Rete 4 che ha battuto il programma de La7. La nuova puntata di Diritto e Rovescio con Paolo Del Debbio è stata seguita da una media di 1 milione di spettatori con il 5.90%, mentre invece il talk Piazzapulita condotto da Corrado Formigli ha interessato una platea di 883 mila spettatori con il 5%.

Nella sfida dell'access prime time, invece, continua a vincere I Soliti Ignoti. Il game show condotto da Amadeus si è portato a casa una media di 4.4 milioni di fedelissimi, contro i 4.3 milioni di spettatori che hanno seguito la puntata di Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Ezio Greggio.