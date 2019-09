Giovedì 12 settembre è andata in onda su Rai 1 la prima puntata di Un passo dal cielo 5, la fortunata serie giunta con successo alla quinta stagione, trasmessa a quasi due anni di distanza dalla precedente. Daniele Liotti è tornato a rivestire il ruolo di Francesco Neri, comandante della Forestale di San Candido, un piccolo comune del Trentino-Alto Adige situato tra le Dolomiti a circa 1.000 metri di altitudine.

La fiction mescola diversi generi: avventura, giallo, commedia e drammatico. La seconda stagione è composta da dieci puntate, caratterizzate da un'unica trama orizzontale. Nella cittadina avvengono degli episodi che turbano la comunità, vengono riaperte vecchie questioni e i misteri a San Candido sembrano non avere fine. La prima puntata può essere rivista sul sito di RaiPlay che mette a disposizione dei telespettatori il servizio streaming on demand.

La prima puntata di Un passo dal cielo 5 disponibile in streaming su RaiPlay

La serie televisiva Un passo dal cielo 5, come tutti i programmi in onda sulle reti Rai, oltre ad andare in onda in prima serata, ogni giovedì può essere visionata in diretta streaming sul sito ufficiale di RaiPlay. Nel menù in alto a sinistra della Home Page è presente la voce 'Dirette'. Cliccando su quest'ultima, i telespettatori italiani possono vedere gli episodi anche su pc e dispositivi mobili.

Dopo la messa in onda della puntata, RaiPlay fornisce la possibilità agli utenti, che si sono precedentemente registrati, di utilizzare il servizio di streaming on demand per rivedere o recuperare gli episodi persi. Ogni programma ha una propria pagina, nella quale è presente la lista dei contenuti visionabili. In alternativa al sito, il pubblico può utilizzare l'app ufficiale per accedere ai contenuti anche su tablet o smartphone.

Un passo dal cielo 5: un colpo di scena e il ritorno di un grande nemico

Per i telespettatori che hanno visto ieri 12 settembre la prima prima puntata di Un passo dal cielo 5 non sono mancati colpi di scena. Sono stati resi subito evidenti i tre temi importanti di questa nuova stagione: un mistero da risolvere, l'amore e la paternità. La serie è partita con il rapimento di Emma, tornata a San Candido dopo un anno di assenza.

La giovane ha fatto visita in carcere ad Albert Kroess, il 'Maestro' della comunità Deva e dopo si è recata in un emporio da dove poi si sono perse le sue tracce. A rapirla è stato Gunther, ex braccio destro di Kroess che ha chiesto la liberazione di quest'utimo. Nel frattempo il commissario Nappi è diventato padre ed stato abbandonato da Eva poco dopo il parto. Sono stati introdotti nuovi personaggi, tra cui Adriana Ferrante, ex membro Deva, e la sorella Valeria, nuova arrivata nel corpo della Forestale di San Candido.