Il falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti resterà negli annali di Temptation Island come uno dei più accesi di sempre. Lei è stata molto dura con il fidanzato (ormai ex), accusandolo di avere frequentato una ragazza ben più giovane. Mentre i toni di lui sono stati particolarmente aggressivi, tanto da indurre Alessia Marcuzzi a rimproverarlo davanti alle telecamere. Ma come stanno andando le cose per entrambi al termine delle riprese?

C'è stato qualche ripensamento o l'ex coppia è sicura della decisione presa? Nathaly e Andrea hanno rilasciato la loro prima intervista dopo il falò di confronto, rilasciata al settimanale 'Uomini e donne Magazine'. In essa, hanno confermato la rottura definitiva e si sono rilanciati nuove accuse. La più dura, a tal proposito, è stata proprio l'ex soubrette del Bagaglino.

Nathaly Caldonazzo contro Andrea: 'Per me è morto'

Il comportamento di Andrea Ippoliti durante le riprese di Temptation Island Vip 2, ha aperto gli occhi a Nathaly Caldonazzo che ha chiuso la relazione (per altro, già in crisi) con lui.

Alle pagine del settimanale 'Uomini e donne Magazine', la showgirl è apparsa ancora molto scossa per l'accaduto, faticando a nascondere la sua rabbia. Eloquenti le sue parole: "Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada. Mi sento svuotata, ma pronta a rinascere. Ora sto metabolizzando un lutto". La Caldonazzo ha anche colto la palla al balzo per criticare Ippoliti e la sua possibile frequentazione con la single Zoe Mallucci al termine delle riprese in Sardegna. A suo dire, a 46 anni una persona è libera di fare ciò che vuole evitando, se possibile, le ragazze tanto più giovani.

Andrea Ippoliti non ha rimpianti

A pochi giorni dalla fine del percorso a Temptation Island Vip 2, anche Andrea Ippoliti è stato intervistato dalla stessa rivista e ha confermato di non avere alcun rimpianto per la rottura con Nathaly Caldonazzo. A suo dire, infatti, è riuscito a raggiungere la serenità e l'equilibrio che gli mancavano. Inevitabile il riferimento al rapporto con la single Zoe che gli avrebbe permesso di aprire gli occhi e di rendersi conto che certe emozioni sono ancora possibili in una relazione.

Ippoliti ha anche lasciato intendere di volere conoscere meglio l'ex tentatrice nella vita di tutti i giorni. La continuazione del loro rapporto sembra confermata, oltre che da tale affermazione, anche da alcuni indizi disseminati nei social network da Andrea e Zoe. Non ultime, alcune foto scattate a Fregene e pubblicate nei rispettivi profili dove appare lo stesso panorama fronte mare, lo stesso ristorante e persino analoghi piatti sul tavolo.