Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la fiction Rosy Abate 2, di cui il prossimo venerdì 4 ottobre verrà trasmessa la quarta e penultima puntata di questa seconda serie che sta entusiasmando il pubblico da casa. Le vicende di Rosy, intrecciate a quelle del figlio Leonardo, stanno appassionando una fetta elevata di spettatori, pronti a scoprire cosa succederà in questi ultimi due appuntamenti della stagione.

Le anticipazioni rivelano che per l'ex regina di Palermo la situazione diventerà sempre più complicata a causa del comportamento del figlio che ormai ha scelto di eliminarla dalla sua vita.

Rosy Abate 2, le anticipazioni sulla quarta puntata

Le anticipazioni sulla quarta puntata di Rosy Abate 2, che andrà in onda venerdì prossimo in prime time su Canale 5, rivelano che Leo va avanti per la sua strada e che ormai ha scelto di stare lontano da sua mamma e di schierarsi dalla parte di Costello, che considera un padre putativo a tutti gli effetti.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Leonardo verrà arrestato e portato in prigione. Il ragazzo verrà portato nel carcere di Nisida e sarà proprio in quelle celle che troverà alcuni ragazzi che sono finiti in prigione a causa dell'intervento del bosso invischiato con la camorra. Proprio per questo motivo l'arresto di Leo potrebbe avere delle conseguenze pesanti sul giovane ragazzo, il quale rischia grosso stando a contatto con delle persone che sono sue nemiche.

Rosy è preoccupatissima: la donna non è affatto serena dopo aver saputo dell'arresto di suo figlio e teme che la prigione possa trasformarsi in una vera e propria tomba per Leo. E così che l'ex regina di Palermo si attiverà con tutta se stessa per cercare di trovare una soluzione in grado di aiutare il figlio. Gli spoiler della quarta puntata di Rosy Abate 2 rivelano che la donna chiederà aiuto sia a Regina che a Luca per salvare Leo da questa tremenda situazione che rischia di fargli trascorrere il resto della vita in prigione.

Dove riguardare gli episodi di Rosy Abate 2 in replica streaming online

Per chi non avesse seguito gli appuntamenti con Rosy Abate 2, che sono andati in onda fino a questo momento su Canale 5, c'è sempre la possibilità di riguardare gli episodi in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it oppure attraverso l'applicazione free scaricabile dai digital store.

In questo modo, infatti, è possibile rivedere le puntate in qualunque momento lo si desideri, anche dai dispositivi mobili, senza dover ricorrere per forza al computer ed evitando così di arrivare impreparati alla messa in onda della quarta e penultima puntata di venerdì prossimo.