La storia d’amore tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo potrebbe essere arrivata al capolinea. Al momento mancherebbe solo l’ufficialità dei due diretti interessati.

La passione tra Veera e Dani era sbocciata a Ballando con le Stelle: lei ballerina, lui allievo. La Kinnunen già in crisi con Stefano Oradei, aveva scelto di intraprendere una relazione proprio con l’ex calciatore. La coppia, appena uscita allo scoperto, era stata bersagliata dai soliti haters.

Ad oggi l’idillio tra i due potrebbe avere subito una battuta d’arresto. Nella giornata di oggi, i due protagonisti sono tornati a postare sul web. La ballerina del dance-show condotto da Milly Carlucci ha pubblicato uno scatto. La didascalia utilizzata lascia pensare che non sta vivendo affatto un ottimo periodo: “Enigma”. A cosa siamo riferite le parole della bella svedese non è dato saperlo. Ad allarmare i fan è il fatto che sotto la foto della Kinnune, di Dani Osvaldo non c’è nessuna traccia.

D’altro canto anche il giovane è tornato sui social, ma ha parlato solamente dei concerti in cui sarà impegnato. Di solito la coppia invece, era solita postare degli scatti insieme.

Ad alimentare le voci di un ulteriore crisi o addirittura di una rottura, c’è un ulteriore indizio arrivato dal web, Dani e Veera non si seguirebbero più. A questo punto starà ai due fare chiarezza sull’attuale situazione sentimentale. Al momento però sembra mancare solo l’ufficialità di una rottura definitiva.

La reazione dei fan

Il ritorno su Instagram da parte di Veera Kinnunen è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei fan. In molti hanno chiesto alla maestra di ballo se sia ancora legata a Dani Osvaldo. Altri le hanno scritto che meriterebbe di più. Infine, c’è chi vorrebbe vederla ancora con l’ex calciatore. A tutte queste domande la diretta interessata ha preferito non rispondere e tenere tutti col dubbio.

Stefano Oradei piange per Veera

La scorsa settimana Stefano Oradei è stato intervistato da Eleonora Daniele. Il giovane a fatica è riuscito a trattenere le lacrime, nel parlare della storia finirà con Veera Kinnunen. Il ballerino di Ballando con le Stelle ha dichiarato che tra lui e la svedese c’erano già dei problemi di coppia. Dunque, la colpa non va attribuita solo alla presenza di Osvaldo. Il ballerino ha confidato di aver sofferto molto per la fine della storia con la sua collega.

D’altronde i due erano fidanzati da ben 11 anni. Il romano poi ha smentito di avere avuto un flirt con Gessica Notaro. Poi ha concluso l’argomento, dichiarando di volersi dedicare solamente alla sua carriera. L’intervista a Storie Italiane infatti, è stata registrata poiché il ballerino aveva un impegno di lavoro in Giappone.