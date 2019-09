A Pomeriggio 5 si è trattato l’argomento legato al flirt di Taylor Mega con Giorgia Caldarulo. Un paparazzo presente in studio ha accusato la friulana di fare solamente del business.

La bella friulana in questi giorni è finita al centro del Gossip per il bacio saffico con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Le due ragazze sono state immortalate insieme e finite sulla copertina di Nuovo. Lo scoop lanciato da Riccardo Signoretti non ha lasciato spazio ad alcuna immaginazione: “Taylor con la fidanzata segreta”.

Nel salotto di Barbara D’Urso oggi erano presenti alcuni opinionisti, Erica Piamonte e un paparazzo. Dopo aver mandato in onda le immagini delle due, il fotografo presente in studio ha smentito il flirt: “È tutto uno show”. Il diretto interessato con in mano lo smartphone, ha lasciato intendere che la Mega sta fingendo di avere una storia con Giorgia. Poi ha aggiunto: “Mi è stato detto da una persona vicinissima a Taylor”.

Al momento tali affermazioni non hanno trovato nessuna conferma o smentita da parte delle dirette interessate. Non è escluso che la padrona di casa nei prossimi giorni, non inviti proprio l’influencer per fare chiarezza sulla vicenda.

Ad oggi l’unica risposta che Taylor Mega ha dato allo scatto, è quella di non aver detto nulla perché i suoi genitori non sono a conoscenza di questo suo lato.

Erica Piamonte: ‘Giorgia? Non capisco come le possa piacere’

Erica Piamonte oggi è stata invitata a Pomeriggio 5 per dire la sua sull’affaire Mega-Caldarulo.

L’ex gieffina incalzata dalla conduttrice, ha ammesso di aver trascorso tutte le vacanze insieme all’influencer: “Dormivamo assieme, tutto il resto viene da sé.” La Piamonte ha riferito di non aver mai detto di avere una liaison con la sua ex inquilina, perché la friulana era fidanzata. La toscana ha detto di essersi arrabbiata molto, perché sarebbe venuta a conoscenza di questa storia tramite il piccolo schermo.

Prima di chiudere l’argomento, Erica ha lanciato una stoccata anche all’ex corteggiatrice di U&D, tanto da definirla una persona moscia: “Taylor è diversa da come l’ho conosciuta. Non capisco come le possa piacere di carattere una come Giorgia”.

Taylor Mega: confessa di avere problemi alimentari

Taylor Mega questa mattina ha preso parte a Mattino 5. La giovane ha confessato di soffrire di bulimia da quando ha l’età di 20 anni, anche se oggi non ne soffrirebbe più.

La friulana non aveva mai parlato dei suoi disturbi alimentari, poiché essendo un personaggio di spicco non vorrebbe influenzare nessuno: “Non è facile parlarne, perché poi te ne vergogni”. Infine, Taylor Mega ha confidato di non aver mai chiesto aiuto ad uno specialista.