Il 22 settembre ha ripreso la nuova stagione di Domenica Live. Gli ospiti più attesi della prima puntata sono stati Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. L'ex gieffina nel salotto della D'Urso ha lanciato delle frecciatine piuttosto pesanti a Gennaro Lillio, sua sorella Fabrizia e suo padre Cristiano.

Come svelato in settimana, la bella genovese e Giorgio sono tornati insieme. Come prevista da un comunicato stampa inviato all'agenzia stampa di Barbara D'Urso, i due sono stati chiamati nella prima puntata di Domenica Live per rendere ufficiale la notizia.

A quanto pare Francesca una volta chiusa la relazione con Gennaro, ha chiarito con quello che era il suo ex fidanzato: è passata sopra al tradimento subito dall'imprenditore ed ha dato una seconda chances all'imprenditore toscano. L'ex gieffina incalzata dalla conduttrice, ha svelato i motivi che l'hanno portata a chiudere la liaison con il modello partenopeo.

Francesca al vetriolo su Gennaro

La De Andrè nel parlare di Gennaro è diventata una furia: "Con me non c'entra niente, siamo su due pianeti diversi".

In effetti la diversità tra i due era più che evidente, tanto che era stata notata anche dai telespettatori del reality. La genovese ha accusato il suo ex fidanzato di voler sembrare quello perfetto agli occhi della gente, ma di non esserlo affatto. Francesca infatti, ha rivelato che Gennaro fa uso di steroidi. Ovviamente, questa affermazione dovrà essere confermato o smentita dal diretto interessato.

L'ex inquilina della casa più spiata d'Italia poi ha riferito a Barbara D'Urso, che Lillio una volta terminato il GF l'avrebbe portata nell'hotel più lontano per evitare che avesse un confronto con Giorgio. Francesca ha dichiaro di essere un vulcano rispetto a Gennaro. Nonostante tutto ha augurato al modello di trovare la donna adatta a lui. Infine, la De Andrè ha chiuso l'argomento su Gennaro Lillio affermando che voleva fare il padre padrone con lei, ma non ci sarebbe riuscito.

Giorgio e Francesca contro Fabrizia De Andrè

Francesca De Andrè a Domenica Live non si è scagliata solamente contro Gennaro, ma anche contro la sorella Fabrizia. La genovese è convinta che il tradimento subito da Giorgio, sia stato un complotto architettato proprio da Fabrizia. Alle affermazioni di Francesca ha fatto eco anche l'imprenditore toscano, che ha esordito: "Quella è la peggio, da non credere".

La De André nel mezzo del suo sfogo ha tirato in ballo perfino Dori Ghezzi, ma è stata prontamente fermata dalla padrona di casa. Prima di lasciare il salotto della D'Urso, Francesca ha lanciato una stoccata anche a suo padre Cristiano: "Dice tante bugie". A questo punto la pace familiare sembra essere sempre più lontana.