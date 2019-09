Manca ormai esattamente una settimana alla conclusione di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Ricordiamo che dal 9 al 13 settembre, in occasione dell'ultimo periodo di programmazione della soap turca, Mediaset trasmetterà su Canale 5 da lunedì a venerdì delle puntate doppie dalle ore 14:45 alle 16:40.

Nell'attesa, anche l'episodio numero 70 che andrà in onda tra poche ore promette scintille tra Hakan e la signora Leman che avranno un incontro inatteso a casa di Aslan, mentre all'opposto Ferit e Nazli vivranno dei momenti di grande felicità e serenità.

Hakan cerca Nazli ma trova Leman

Il malvagio Hakan continuerà a portare avanti le sue macchinazioni contro Nazli e Ferit. L'uomo, dopo aver teso una trappola ad Asuman con la collaborazione di Muzaffer, andrà al ristorante di proprietà della Pinar per parlare con lei. Tuttavia apprenderà che la giovane non si trova nel locale, e allora si recherà a casa di Aslan, certo che potrà trovarla lì. Invece, con sua grande sorpresa, una volta giunto a destinazione, Onder s'imbatterà nella signora Leman.

La madre di Ferit, infatti, ha deciso di raggiungere il figlio per constatare la veridicità dell'amore che ha portato il manager e la cuoca a convolare a nozze, ma anche per prendersi cura del piccolo Bulut. Appena la donna si ritroverà faccia a faccia con Hakan, la tensione salirà alle stelle, giacché sarà chiaro fin da subito che i rapporti tra i due non sono affatto sereni.

Leman immediatamente lancerà un avvertimento al marito di Demet, dicendogli che lo terrà sotto controllo, non fidandosi di lui.

Ma la reazione del suo interlocutore sarà immediata: il rivale di Aslan, infatti, non esiterà a minacciare la signora, e probabilmente farà riferimento al tradimento da lei consumato in gioventù proprio con il padre di Onder.

Nazli e Ferit: teneri momenti lontano da tutti

Mentre nella residenza di Aslan il nervosismo e la tensione la faranno da padroni tra Hakan e Leman, altrove finalmente Nazli e Ferit potranno godersi dei momenti di serenità e felicità.

Infatti, dopo aver trascorso insieme una romantica notte in un casolare abbandonato nel bosco, i due innamorati decideranno di concedersi un'altra giornata tutta per loro, lontani dalle malvagità, dagli intrighi e dai loschi piani di Onder.

E così l'imprenditore annullerà prontamente tutti i suoi impegni di lavoro per stare accanto alla moglie. Quest'ultima proporrà al consorte di fare un'esperienza nuova e allo stesso tempo molto emozionante: entrambi si dedicheranno alla lavorazione della terracotta.

Dopo aver imparato a modellare insieme l'argilla, riusciranno a realizzare un piccolo angioletto che porteranno con sé quando rientreranno a casa.