L'inizio della stagione 2019/2020 di Uomini e donne è imminente: la prima puntata del Trono Classico sarà trasmessa lunedì 16 settembre, per il malcontento di quei fan che speravano in un debutto anticipato. Il dating-show di Maria De Filippi dunque tornerà regolarmente in onda dopo la fine della soap Bitter Sweet.

U&D slitta al 16 settembre: fan delusi

Mancano 12 giorni al ritorno in tv di Uomini e Donne: la messa in onda della prima puntata del dating-show infatti è prevista per lunedì 16 settembre. Stando a quello che riporta Panorama, il programma Mediaset tornerà sul piccolo schermo dopo la conclusione della telenovela Bitter Sweet, che attualmente occupa quella fascia oraria.

Dopo aver fatto compagnia al pubblico di Canale 5 per tutta l'estate, la soap turca si prepara a lasciare il posto al programma di Maria De Filippi.

I fan però potranno consolarsi con un'altra trasmissione che, a differenza di Uomini e Donne, ha anticipato il suo debutto: stiamo parlando della seconda edizione Vip di Temptation Island che, come è stato annunciato ieri, esordirà sul piccolo schermo proprio il 9 settembre con tanti colpi scena. Uno su tutti, la fuga di Ciro Petrone dal villaggio per riabbracciare la fidanzata Federica.

Le anticipazioni sulle prime puntate 'Classico' e 'Over'

Nonostante la messa in onda della prima puntata sia prevista per lunedì 16 settembre, le registrazioni di Uomini e Donne sono già cominciate: il 29 e il 30 agosto infatti Maria De Filippi ha condotto i primi appuntamenti con il Trono Classico e il Trono Over. Il debutto della versione "giovani" della trasmissione Mediaset è avvenuto con la presentazione dei quattro tronisti (Giulio Raselli, Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino) e con gli accesi confronti in studio tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Katia Fanelli e Vittorio Collina di Temptation Island.

Per quanto riguarda i "senior", le anticipazioni rivelano: che Gemma Galgani è ancora alla ricerca dell'anima gemella, Ida Platano ha chiuso con Riccardo Guarnieri e ora sta sentendo telefonicamente Andrea Filomena di Temptation, Pamela Barretta non ha reagito bene alla frequentazione in corso tra l'ex Stefano Torrese e Noel Formica.

Ospiti della registrazione inoltre sono state molte coppie nate a U&D Over: Sossio e Ursula stanno per diventare genitori mentre David e Cristina si sono lasciati in malo modo dopo il reality sulle tentazioni e ora si lanciano pesanti accuse sui motivi che hanno portato alla rottura.