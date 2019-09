Torna lo spazio dedicato a Beautiful, uno degli sceneggiati di maggiore successo su Canale 5. Gli spoiler americani trasmessi ad inizio settembre sull'emittente Cbs svelano che Thomas Forrester piangerà inconsolabile tra le braccia del padre Ridge, quando ammetterà di non aver soccorso Emma Barber durante il suo tragico incidente stradale.

Beautiful: Emma muore

Ridge e Thomas sono i protagonisti delle attuali puntate americane di Beautiful.

Le anticipazioni svelano che lo stilista ascolterà il figlio mentre fa una rivelazione sconvolgente a proposito della morte di Emma. Proprio quest'ultima perderà la vita in seguito ad un drammatico incidente automobilistico provocato dal fratello di Steffy. L'uomo, infatti, inseguirà l'auto della stagista per impedirle di rivelare la verità di Beth ad Hope Logan e Liam Spencer.

Brooke spinge Thomas giù dalla scogliera

In seguito i genitori di Beth scopriranno la verità da una confessione di Flo Fulton, messa alle strette dallo Spencer.

A tal proposito, la Logan apprenderà che il Forrester era stato da sempre a conoscenza della verità sulla scambio delle culle, tanto da non avere nessuna intenzione a concedergli il perdono. Ma ecco che Thomas si presenterà alla casa sulla scogliera per dare delle spiegazioni alla consorte, dove sopraggiungerà anche Brooke. Qui quest'ultima allontanerà violentemente il giovane dalla figlia, che entrerà in coma dopo essere caduto nel vuoto.

Ridge contro la moglie

Se Ridge accuserà apertamente la moglie di essere la responsabile delle condizioni gravissime in cui versa suo figlio in ospedale, Bill Spencer sarà del parere opposto tanto da schierarsi dalla parte di quest'ultima. Nel frattempo Thomas riaprirà gli occhi con accanto Hope, che inizierà ad avvertire dei sensi di colpa per quello che gli è accaduto. D'altro canto, il detective Sanchez si presenterà in clinica per porre sotto interrogatorio il Forrester, nonostante suo padre non voglia, in quanto ha paura delle conseguenze. Qui il giovane sembrerà scagionare Brooke, sebbene Ridge resti ancora sulla sua posizione.

Il Forrester non ha soccorso Emma

Poco dopo, il Forrester vorrà ascoltare con le sue orecchie la versione dei fatti che hanno portato alla morte prematura della povera Emma. Il fratello di Steffy, a questo punto, farà una confessione clamorosa al padre che resterà senza parole. L'uomo, infatti, proverà un senso di vergogna per Thomas, quando gli dirà di non aver fatto niente per soccorrere la Barber.

Il giovane ribadirà di non averla uccisa intenzionalmente, tanto da aver paura di finire in prigione. Per questo motivo lo supplicherà di aiutarlo e scoppierà a piangere a dirotto. Alla fine, Ridge si renderà conto dell'instabilità mentale di suo figlio, tanto da voler fare qualcosa per aiutarlo. Lo stilista riuscirà a togliere dai guai il primogenito? Non ci resta che attendere gli sviluppi sulle nuove puntate americane di Beautiful.