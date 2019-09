Un finale di stagione ricco di colpi di scena ed emozioni, quello che attende i fan di Bitter Sweet nell'ultima settimana di programmazione e che vedrà la messa in onda dell'ultima puntata il prossimo 13 settembre. Su Canale 5, a partire dalle 14;45 circa, i telespettatori potranno assistere al lieto fine per la coppia Nazli e Ferit, che finalmente si riappacificheranno dopo i vili tentativi di Hakan di far saltare il loro matrimonio.

Nel corso delle puntate conclusive, il perfido Onder vedrà andare all'aria il suo piano di impossessarsi della Pusula Holding e verrà smascherato per tutte le sue malefatte. Hakan verrà dunque arrestato e la stessa sorte toccherà anche alla moglie Demet, mentre per Ferit e Nazli inizierà una nuova vita insieme e che sarà coronata anche dall'arrivo di un bambino.

Bitter Sweet, spoiler: Nazli e Ferit ritornano insieme, Hakan smascherato

Le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda nella settimana che va dal 9 al 13 settembre e che porterà al gran finale di stagione ci svelano che Nazli sarà ricattata da Hakan, il quale le mostrerà un filmato compromettente di Asuman, che rischia di mandare in carcere la giovane Pinar se andasse in mano alla polizia.

Per evitare ciò, Nazli sarà costretta a chiedere il divorzio da Ferit, anche se il giudice non emetterà la sentenza, indirizzando invece la coppia in terapia. Sarà Asuman a raccontare tutta la verità sul ricatto e sul video a Ferit, il quale alla fine, perdonerà Nazli, anche grazie all'aiuto di Bulut. I due coniugi, di nuovo insieme e più uniti che mai, decideranno di affrontare tutti i problemi senza mai nascondersi niente.

Ferit e Deniz intanto, verranno a sapere che Hakan è il mandante dell'assassinio di Zeynep e Demir e l'Onder, insieme a Demet, sarà ricercato dalla polizia.

Dolunay, lieto fine nelle ultime puntate: Nazli è incinta

Hakan, furioso per non essere riuscito a mettere in atto il suo piano di vendetta contro Ferit, sarà furioso e sarà intenzionato ad uccidere Nazli. L'uomo si presenterà armato alla villa e punterà la pistola contro la giovane chef.

All'arrivo dell'Aslan, vi sarà una colluttazione tra i due rivali e Ferit riuscirà ad avere la meglio sull'Onder, che verrà arrestato. Il gran finale di stagione inoltre, vedrà i coniugi Aslan festeggiare il Capodanno nel locale di Deniz, insieme a tutti gli amici. L'atmosfera, dopo tanti momenti difficili, sarà serena e festosa e sarà in questo frangente che Nazli annuncerà a Ferit di aspettare un bambino.

Lieto fine per questa prima stagione di Bitter Sweet che, nell'estate 2019, è stata la soap rivelazione del palinsesto di Mediaset, tenendo incollati al televisore milioni di telespettatori, pronti a seguire le vicende legate di Nazli e Ferit.