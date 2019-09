Le vicende dello sceneggiato di Beautiful stanno tenendo alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Gli spoiler americani trasmessi a settembre sull'emittente Cbs, rivelano che Thomas Forrester coprirà Brooke difronte al detective Sanchez e chiederà scusa ad Hope Logan per gli errori commessi in passato dopo essersi svegliato dal coma.

Beautiful: Ridge accusa la moglie della caduta del figlio

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane svelano che Thomas (Matthew Atkinson) riaprirà gli occhi dopo la tragica caduta dalla scogliera.

Tutto inizierà precisamente quando il giovane verrà spinto da Brooke (Katherine Kelly Lang) dopo aver assistito ad un lite con Hope. Per questo motivo, il Forrester entrerà in coma, mentre Ridge accuserà la moglie di tutto questo. In questo frangente, la giovane Logan prenderà le difese del marito, intervenuto solo per chiederle perdono per i suoi ultimi fatti. Bill Spencer (Don Diamont), invece, si metterà dalla parte della Logan, incolpando il karma dell'accaduto capitato al figlio di Ridge.

Ma ecco che quest'ultimo uscirà finalmente dallo stato di coma, tanto che il detective Sanchez si precipiterà in clinica per sottoporlo ad un interrogatorio.

Thomas si risveglia dal coma

Nelle puntate americane in onda sulla Cbs ad inizio settembre, Ridge (Thorsten Kaye) cercherà di fermare il Sanchez, intenzionato a capire da Thomas le dinamiche sull'incidente accaduto sulla scogliera. Qui il giovane scagionerà Brooke da ogni accusa di tentato omicidio, tanto da confidare che si è trattato solo di un banale incidente.

Il funzionario di legge, a questo punto, abbandonerà il capezzale del Forrester trascrivendo la deposizione sul bloc-notes, sebbene gli ordini non abbandonare la città. Il marito di Hope, infatti, dovrà subire un altro interrogatorio, in merito al suo coinvolgimento sulla finta morte di Beth.

Il Forrester si scusa con Hope e mente alla polizia

Intanto Brooke tirerà un sospiro di sollievo mentre il Forrester si scuserà con Hope (Annika Noelle) per averle tenuto nascosto il segreto della figlia.

Inoltre si autoaccuserà di aver commesso un errore inqualificabile, sebbene sia stato mosso dal forte sentimento che nutre per lei. Ma ecco il colpo di scena: il padre di Douglas confesserà alla moglie di aver mentito alla polizia sulla colpevolezza di Brooke in quanto vuole solo la sua felicità. Per tale ragione, Ridge farà presente alla moglie che suo figlio l'ha coperta, tanto da doverlo ringraziare.

Peccato che la Logan sia di tutt'altro avviso, tanto da credere che stia facendo tutto per un secondo fine. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a Los Angeles.