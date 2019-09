Il palinsesto autunnale di Rai 1 si prospetta ricco di novità e fiction pronte a stupire i telespettatori, tra esse nella programmazione della rete ammiraglia Rai spicca la nuova serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. La fiction terrà compagnia al pubblico per ben sei prime serate a partire da domenica 22 settembre, le puntate saranno tratte da tre romanzi della scrittrice Venezia: "Rione Serra venerdì", "Maltempo" e "Come piante tra i sassi".

L'attrice Vanessa Scalera sarà Imma Tataranni

Tra pochi giorni prenderà il via la nuova fiction di Rai 1 Imma Tataranni - Sostituto Procuratore tratta dai Romanzi di successo della scrittrice Mariolina Venezia. La storia ruota attorno alle vicende e ai casi in cui è coinvolta il sostituto procuratore Imma, che sarà interpretata dall'attrice di cinema e teatro Vanessa Scalera. Nel corso degli anni la Scalera ha recitato al fianco di registi del calibro di Nanni Moretti e Marco Bellocchio, per accostarsi successivamente al mondo della televisione prendendo parte a progetti come L'Aquila - Grandi Speranze e Squadra Antimafia, Palermo oggi.

Nella fiction, Imma è una donna sopra le righe, dal carattere forte e tenace, che lavora come sostituto procuratore nella città di Matera, dove si è conquistata la fama di donna incorruttibile: nella vita nulla le è stato regalato e tutto quello che ha ottenuto se l'è conquistata solo attraverso le sue forze, per questo odia le scorciatoie e racconta la realtà in modo crudo e dissacrante. A Matera, Imma si troverà invischiata in diversi casi da risolvere, aiutata da personaggi altrettanto stravaganti come il Procuratore Capo, l'anatomopatologo polemico e l'affascinante appuntato Calogiuri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma nella vita di Imma non c'è spazio solo per il lavoro: accanto a lei, infatti, ci saranno il marito, la figlia ribelle e la suocera, con cui ha un rapporto conflittuale a causa del carattere della donna, molto simile a quello del sostituto procuratore Tataranni.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, nel cast anche Carlo Buccirosso

Nelle sei puntate della serie Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, firmata da Francesco Amato e in onda dal prossimo 22 settembre, oltre alla protagonista Vanessa Scalera saranno presenti nel cast altri importanti attori di successo.

Tra loro ritroveremo: Carlo Buccirosso, famoso attore e regista di teatro noto per aver partecipato alla fiction Un Ciclone in famiglia e a film come Se mi lasci non vale; Cesare Bocci, noto al grande pubblico per aver recitato nella Serie TV Montalbano e in Provaci Ancora Prof e aver gareggiato in Ballando Con le Stelle; Massimiliano Gallo, il quale ha preso parte a fiction come Sirene e I Bastardi di Pizzofalcone e infine Giuseppe Zeno, già visto in Il Paradiso delle Signore e Tutto può succedere.