Ormai Bitter Sweet-Ingredienti d'amore si sta avvicinando alle sue battute finali. Per l'occasione, Mediaset nella settimana dal 9 al 13 settembre trasmetterà ogni giorno una puntata doppia. Stando alle anticipazioni, ci sarà indubbiamente un lieto fine, con Nazli che comunicherà al marito Ferit di essere in dolce attesa.

Al contempo si verificheranno altre vicende, come quella relativa all'arresto del perfido Hakan e della moglie-complice Demet.

Spoiler Bitter Sweet dal 9 al 13 settembre

Dagli spoiler di Bitter Sweet relativi alle puntate in onda dal 9 al 13 settembre si apprende che, durante la festa di fine anno, la protagonista della soap turca Nazli comunicherà al suo amato Ferit una bellissima notizia, ovvero di essere incinta. L'imprenditore, al settimo cielo, non esiterà nel baciare la sua amata.

Ovviamente tra i protagonisti degli episodi finali ci saranno anche Hakan e Demet, i quali finalmente arriveranno a pagare per tutte le malefatte commesse ai danni di Ferit e Nazli.

Dopo aver capito di essere stato scoperto soprattutto in merito al suo coinvolgimento nella morte di Demir e Zeynep, Onder prima di scappare si recherà a casa di Nazli e Ferit per togliere la vita alla donna.

Aslan però riuscirà ad intercettarlo e, durante una colluttazione, sarà piuttosto abile nel disarmare il malvagio uomo e ad avere la meglio su di lui. Quando arriverà la polizia, finalmente Hakan verrà arrestato. Anche la moglie Demet finirà in manette, accusata di complicità con il marito.

Anticipazioni Bitter Sweet: Fatos innamorata di Tarik

Nel corso degli ultimi episodi della soap turca, Fatos si renderà conto di essersi innamorata di Tarik. Intanto, durante il periodo delle feste natalizie e ancor prima che Nazli annunci la sua gravidanza, il piccolo Bulut esprimerà in presenza degli zii il desiderio di avere un fratellino. Finalmente alla festa di Capodanno organizzata da Deniz nel suo locale tutti saranno felici e troveranno l'amore.

La soap si concludere con Ferit, Nazli e Bulut che torneranno insieme alla villa. Dunque, le puntate finali di Bitter Sweet promettono grandi emozioni agli affezionati telespettatori.

Intanto bisogna ricordare che la serie televisiva non tornerà in onda con una seconda stagione, poiché questa non è mai stata realizzata. Tuttavia, sembra che Mediaset stia pensando di portare su Canale 5 la prossima estate Erkenci Kus, una nuova telenovela che ha come protagonista Can Yaman, l'amato Ferit Aslan di Dolunay, che in quest'occasione veste i panni di un eclettico fotografo.