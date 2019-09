Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana che tiene incollati quasi 300 milioni di telespettatori ogni giorno nel mondo. Gli spoiler riguardanti le prossime puntate rivelano che il dottor Reese Buckingham diventerà una vera e propria minaccia per Hope e Liam. Il padre di Zoe, infatti, rapirà la figlia appena nata dei coniugi Spencer dopo aver intrattenuto una storia d'amore con Taylor Hayes.

Beautiful: Taylor ritrova il dottor Reese

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano l'entrata in scena del dottor Reese, il quale diventerà l'incubo peggiore di Hope e Liam. Scendendo nel dettaglio, il padre di Zoe ritroverà Taylor durante una visita a casa di Steffy. Qui i due dimostreranno di essersi già conosciuti qualche tempo prima.

Durante l'incontro, i telespettatori italiani non potranno non assistere al grande feeling che c'è tra i due. Il Buckingham, infatti, dimostrerà di essere una spalla su cui piangere per la Hayes. Proprio quest'ultima non sarà ricevuta bene da Liam e Hope (Annika Noelle). Se lo Spencer vorrà che la madre di Steffy non si avvicini a Kelly per paura che possa farle del male, la Logan sarà accusata da Tayor di aver rovinato la vita di sua figlia. Per tutti questi motivi, la donna trascorrerà sempre più tempo con il dottor Buckingham.

Buckingham diventa l'incubo di Hope e Liam

Nelle nuove puntate di Beautiful, in onda nelle prossime settimane, Hope e Brooke (Katherine Kelly Lang) scopriranno che Taylor aveva ridotto in fin di vita Bill Spencer con un colpo d'arma da fuoco per difendere sua figlia Steffy. Di conseguenza, la Hayes verrà disprezzata da grande parte dei protagonisti dello sceneggiato, tranne il dottor Reese (Wayne Brady), con quale trascorrerà alcune settimane in piacevole compagnia.

Purtroppo il Buckingham mostrerà ben presto la sua vera natura diabolica, in concomitanza alla partenza della madre di Steffy da Los Angeles. Il padre di Zoe, infatti, si renderà protagonista di un terribile atto nei confronti di Hope Logan e Liam Spencer (Scott Clifton), in attesa del loro primo figlio.

La figlia degli Spencer rapita alla nascita

Il dottor Reese arriverà a rapire Beth, la figlia appena nata di Hope e Liam.

L'uomo, infatti, farà credere agli Spencer che la loro bambina sia morta durante il parto per poi darla in affido a Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), la quale è all'oscuro di tutto con la complicità di Flo Fulton e Taylor Hayes (Hunter Tylo). Da questo momento, inizierà una nuova story-line ricca di colpi di scena che si incentrerà sulla presunta morte della piccola Beth, un mistero che terrà banco per molti mesi.