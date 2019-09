A meno di una settimana dal debutto di Grey's Anatomy 16, la ABC - network americano che trasmette le puntate inedite del Medical-Drama - ha rilasciato il promo del primo episodio. Una serie di immagini inedite che anticipano il futuro dei protagonisti dello show creato da Shonda Rhimes. Tra le tante storyline, una in particolare sta catalizzando l'attenzione dei fan e riguarda il personaggio di Jackson Avery.

A rivelare qualche dettaglio - poco rassicurante - sulle condizioni di salute del bel chirurgo plastico, sono le immagini che lo ritraggono steso su una barella con i medici del Grey-Sloan Memorial pronti a fornirgli le necessarie cure. Ad incrementare la preoccupazione dei telespettatori, la voce di Owen Hunt che incita i colleghi a non perdere le speranze e a continuare a lottare per salvare la vita all'erede degli Avery.

Tom Koracik sostituisce la Bailey e diventa primario di chirurgia

Se dunque le condizioni di Jackson rimangono per il momento un grosso punto interrogativo, il promo della 16x01 di Grey's Anatomy sembra fare molta più chiarezza su quanto accadrà a Miranda Bailey. Stando alle parole di Tom Koracick pare, infatti, che la "Nazista" verrà sollevata dal suo incarico di primario di chirurgia in seguito alla frode assicurativa messa in atto dalla protagonista.

Proprio Meredith Grey, inoltre, viene ritratta mentre svolge dei lavori socialmente utili per ripagare il suo debito con la giustizia. A pagare le conseguenze del suo gesto anche Alex e Richard che, come anticipato nella trama ufficiale della 16x02, inizieranno la loro nuova vita lontano dai corridoi del Grey-Sloan Memorial. I due medici, infatti, sono stati licenziati al termine della quindicesima stagione per non aver denunciato Meredith alle autorità competenti.

Il futuro di Amelia e Link in Grey's Anatomy 16

Il trailer mostra, inoltre, numerose novità anche per tutte le coppie del Medical-Drama. I primi di cui si hanno notizia sono Amelia e Link. Il neurochirurgo, dopo la fine del suo matrimonio con Owen Hunt, proporrà al suo nuovo compagno una "relazione aperta", un'offerta che il bel Link non accetterà di buon grado. Infine, il promo si concentra sulla nuova vita di coppia di Owen e Teddy.

I due medici, come annunciato dalla Vernoff, faticheranno a conciliare la nuova esperienza da genitori con gli impegni lavorativi. In particolare, la Altman apparirà immediatamente provata dalla nascita della piccola Allison, tanto da manifestare sin da subito una crisi di panico. Anche Alex e Jo affronteranno i primi problemi. La coppia farà, infatti, i conti con le conseguenze della forte depressione che ha colpito la borsista in seguito alle sconvolgenti rivelazioni della madre.

