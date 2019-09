Beautiful è pronta con le nuove trame americane a stupire gli affezionati telespettatori. Nelle puntate della soap opera che vedremo in Italia tra qualche mese, Katie si troverà a lottare tra la vita e la morte. La Logan, che nel frattempo si sarà riavvicinata a Bill, avrà un collasso. Dopo la corsa disperata in ospedale, la diagnosi sarà terribile. Collasso renale. Solo un trapianto potrà salvarle la vita.

La famiglia Logan si metterà subito alla ricerca di un donatore. Ed ecco che arriverà un'ipotesi alquanto scioccante: Flo potrebbe essere colei in grado di dare una speranza a Katie. A quel punto la situazione cambierà completamente, dal momento che il consenso per il trapianto diventerà uno strumento di ricatto. Il motivo? Sotterrare lo scandalo dello scambio di culle che ha fatto credere ad Hope di aver perso sua figlia Beth.

Beautiful: Katie ha un collasso ai reni

Le nuove anticipazioni di Beautiful raccontano che Katie, dopo aver avuto l'ennesimo stressante incontro con Shauna e Flo, avrà un collasso improvviso, accasciandosi a terra senza sensi. Come i fan della longeva soap opera americana sapranno, Katie soffre di cuore, nonostante sia stata sottoposta ad un trapianto molto tempo fa. Questa volta però, i medici daranno un altro responso.

I suoi reni sono collassati. Dopo essere stata intubata, i medici avvertiranno i familiari che l'unica possibilità di salvare Katie è un trapianto di rene.

Flo, nel frattempo, è stata ormai scoperta e allontanata da tutti per il grave reato di aver sottratto a hope la piccola Beth e di averla consegnata Steffy dietro falso nome (e con tanti soldi). Tuttavia, pare che la produzione della soap voglia riscattare in qualche modo il personaggio di Flo.

Stando alle anticipazioni americane di Soap dirt, la Fulton avrà una possibilità interessante per farsi perdonare dalla famiglia Logan. Certo, sempre che la situazione non precipiti prima.

Anticipazioni Beautiful: Flo potrebbe dare il suo rene a Katie

Nelle puntate americane di Beautiful, tutta la famiglia Forrester andrà nel panico, consapevole che la vita di Katie Logan è appesa a un filo. Bill, che nel frattempo si sarà avvicinato alla ex moglie, sarà sconvolto dal pensiero di perderla.

Proprio per questo penserà a come salvare il suo amore. I Logan si metteranno d'impegno per poter trovare un donatore compatibile. Flo, facendo parte della famiglia allargata dei Logan, verrà sottoposta al test e risulterà positiva.

Shauna ha la vita di Katie nelle sue mani

Shauna darà il permesso alla figlia di effettuare l'operazione? Può darsi. Shauna certo non brilla in generosità e dunque volgerà la situazione a suo favore.

La posta in gioco potrebbe essere proprio la libertà di Flo. Se accetterà di dare il rene a Katie e dunque di salvarle la vita, i Logan dovranno dimenticare i propositi di vendetta contro tutti coloro che hanno creato l'orribile storia che ha coinvolto la piccola Beth. Geniale, insomma. La morte di Katie in Beautiful sarà scongiurata? Non resta che attendere le prossime anticipazioni americane.