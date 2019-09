"Somebody save me" sono le parole della sigla dell'indimenticato telefilm "Smaillville" andato in onda in italia sulle reti Mediaset e in molti la staranno canticchiando proprio nelle ultime ore, ovvero da quando è uscita la notizia del ritorno di Tom Welling nei panni di Superman, il personaggio che l'ha reso celebre al grande pubblico.

'Smallville', la serie che ha reso Tom Welling Superman

Bisogna partire dalla serie "Smallville" per capire il perché i fan dell'attore e gli appassionati di telefilm si siano così tanto entusiasmati alla notizia del ritorno dell'attore Welling sulle scene proprio con il personaggio di Superman.

Il fortunatissimo telefilm è andato in onda per ben 10 anni. Era l'anno 2001 infatti quando un giovane Clark Kent interpretato dall'attore Tom Welling faceva la sua prima apparizione nelle televisioni di mezzo mondo.

Semplice e giovane ragazzo di campagna, Clark è impegnato nella vita tipica della sua età tra scuola, amicizia e amore, in particolare è la bella Lana (interpretata dall'attrice Kristin Kreuk) a rubare il cuore del giovane supereroe.

Ma questa sua vita apparentemente normale verrà scossa dalla scoperta di avere i superpoteri, dal cercare di capirli, di conviverci e nasconderli.

Le puntate terminano nel 2011, con la decima stagione in cui troviamo un Clark Kent più maturo e consapevole del grande potere che ha e della propria vita. È stato un telefilm amato ed ancora oggi apprezzato da molti, come dimostra il calore con cui è stata accolta la notizia del ritorno dell'attore sulle scene con il suo personaggio. Come per il ritorno del Winx Club su Netflix anche questa notizia ha sollevato curiosità e pure tanta nostalgia dei primi anni anni 2000.

Tom Welling vestirà nuovamente i panni di Superman per la rete The CW

La notizia è stata resa ufficiale e diffusa dai siti degli amanti delle Serie TV ma non solo: Tom Welling sarà nuovamente Superman e lo rivedremo nel crossover che coinvolge i supereroi del mondo Dc Comics dal titolo "Crisis of infinite Earths" che andrà in onda sulla rete The CW a dicembre.

Non sono stati ufficialmente diffusi maggiori dettagli e neanche immagini su questo, ormai attesissimo, ritorno, ma molti siti riportano il fatto che Tom Welling non sarà l'unico Superman presente.

Come si intuisce dal titolo si avrà infatti a che fare con universi paralleli e saranno infatti 3 attori ad interpretare il celebre supereroe Superman.

Gli appassionati del mondo dei supereroi DC e i fan dell'indimenticato telefilm "Smallville" e dell'attore Tom Welling sono adesso in attesa di altre news ed indiscrezione a riguardo, ma sopratutto delle prime immagini ufficiali dal set.