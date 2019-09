Beautiful, anticipazioni Usa davvero sorprendenti con la storyline che coinvolge Hope e la sua disperata ricerca della figlia Beth, ad ora creduta morta. Nelle puntate americane della soap americana, Liam capirà che la loro piccolina è viva ed è vicinissima a lui ed Hope. Lieto fine e tutti felici? Ovviamente no. Dalle trame si evince che non sarà così facile ricomporre il puzzle, visto che Thomas Forrester, tornato a Los Angeles in compagnia del piccolo Douglas e fresco di vedovanza per la morte di Caroline, farà di tutto per far innamorare di sé Hope. L'iniziale interesse di Thomas si trasformerà in una vera e propria ossessione che finirà per fare del male a diverse persone.

Beautiful: Thomas responsabile della morte di Emma

Nelle puntate americane di Beautiful, il turbolento Forrester, nel tentativo di fermare Emma Barber, pronta a raccontare tutta la verità alla giovane Logan, la seguirà in macchina provocando un incidente fatale per la stagista. Nel frattempo Hope, ignara di tutto, proverà ad essere felice accanto a Thomas, accettando la sua proposta di matrimonio. La dolce bionda metterà sin da subito le cose in chiaro con il figlio di Ridge.

Accetterà sì di diventare sua moglie, a patto che tra loro non ci siano rapporti. Il suo unico intento sarò solamente quello di fare da madre a Douglas. Qualcosa di oscuro nella mente di Thomas però, prenderà il sopravvento.

Non passerà molto tempo prima che Hope venga a sapere di tutti gli Inganni orditi da Thomas, in primis quello di averle nascosto la verità su sua figlia Beth. La poveretta capirà di essersi messa in seri guai e dunque tenterà di riflettere rifugiandosi nella casa sulla collina.

Peccato che Thomas, accecato dall'ossessione per lei, si precipiterà a casa sua. Brooke raggiungerà la figlia, temendo che Forrester Jr. possa compiere un gesto estremo.

Thomas in coma nelle prossime puntate di Beautiful

Dopo un litigio furibondo tra Hope, Brooke e Thomas, la Logan spingerà il figlio di Ridge giù dalla scogliera. La caduta nel vuoto lo farà finire in coma. Stando alle ultime anticipazioni di Beautiful Thomas, dopo aver lottato tra la vita e la morte, si risveglierà.

Brooke inizierà a tremare, impaurita dal fatto che il ragazzo possa accusarla di tentato omicidio. A dare una mano alla Logan e a sostenerla anche dal punto di vista legale ci sarà a Bill Spencer, che non perderà mai la speranza di riconquistarla.

Tale situazione starà terribilmente stretta a Ridge che, oltre ad essere infuriato con Brooke per aver quasi ucciso suo figlio, non accetterà mai che che lei sia nuovamente vicino a Bill. Thomas, incalzato dalle domande dell'investigatore Dollar, racconterà cosa è successo alla scogliera.

Il figlio di Forrester tra due fuochi

Brooke continuerà ad affermare che si è trattato solamente di un incidente, ribadendo che Thomas non rappresentava una minaccia per lei. Stranamente, Ridge si rifiuterà di credere alla versione della moglie. Ridge attaccherà anche Flo, responsabile del rapimento della piccola Beth, dicendole chela prigione a vita è il minimo che si merita.

In ospedale, il detective Sanchez non mollerà la presa continuando a interrogare Thomas Forrester, ancora confuso.

La morte di Emma Barber nasconde troppi misteri ed ora è giunto il momento di fare giustizia per la sfortunata stagista. Thomas passerà da vittima a carnefice? Ebbene sì, nelle puntate americane di Beautiful Thomas potrebbe finire dietro le sbarre.