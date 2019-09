Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato che narra le vicende di alcune famiglie di Losa Angeles. Le trame americane in programma da lunedì 9 a venerdì 13 settembre sulla Cbs, rivelano che Steffy Forrester si scaglierà come una furia contro suo fratello Thomas e Flo Fulton, rei di averla tradita. Wyatt Fuller, invece, chiederà a Sally Spectra di tornare a vivere con lui.

Beautiful: Steffy rimprovera Flo e Thomas

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda da lunedì 9 settembre sull'emittente Cbs, svelano che tutti i personaggi legati alla vicenda di Beth subiranno delle conseguenze.

In questo frangente Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sarà protagonista di una violenta litigata con suo fratello Thomas. La Forrester, infatti, si recherà in ospedale dove accuserà il fratello di aver fatto soffrire lei, Hope Logan e Liam Spencer. Successivamente, la donna si recherà in carcere per fare una visita a Flo. Qui Steffy accuserà la Fulton di aver fatto del male a tutta la sua famiglia, esprimendo la sua rabbia per tutte le menzogne che ha raccontato.

Ridge vuole trovare un modo per salvare il figlio

Brooke esprimerà tutto il suo rancore verso il giovane Forrester, che invece sarà difeso a spada tratta da suo padre Ridge (Thorsten Kaye). Tutto questo provocherà un'insanabile frattura nel matrimonio tra la Logan e lo stilista. A tal proposito, il Forrester penserà ad uno stratagemma per salvare Thomas dal carcere, che forse vedrà il coinvolgimento di Flo.

Lo stilista, infatti, prenderà una decisione molto sofferta per il bene del figlio. Dall'altro canto, Brooke (Katherine Kelly Lang) diventerà una furia quando suo marito la metterà al corrente delle sua intenzione di pagare la cauzione della Fulton.

Bacio appassionato tra Sally e Wyatt

Nelle puntate di Beautiful, in onda questa nuova settimana (9-13 settembre) in America, Ridge deciderà di andare via di casa in preda ad una collera incontrollabile.

Per sbollire la rabbia, il Forrester si recherà a bare al Bikini Bar, dove incontrerà Shauna ai tavoli. Qui l'uomo apparirà completamente ubriaco, mentre la Fulton lo ringrazierà di aver aiutato sua figlia Flo. Sally (Courtney Hope), invece, dimostrerà titubanza a tornare insieme a Wyatt dopo averla tradita con Flo. A tal proposito, la Spectra e il Fuller saranno protagonisti di un bacio appassionato, che sancirà il loro probabile ritorno di fiamma.

Infine il figlio di Quinn chiederà a Sally di tornare a vivere insieme, sebbene lei non sia sicura di compiere tale passo. Si ricorda ai telespettatori italiani che per assistere a queste puntate inedite dovremo attendere ancora 7 mesi a causa della differenza di emissione tra la Cbs e Canale 5.