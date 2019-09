Arrivano nuove anticipazioni inerenti le puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 agosto alle 16:40. Isaac avrà un incidente sul lavoro, distratto da un turbinio di immagini con protagonisti Elsa ed Alvaro, prossimi alle nozze. Ironia del destino, sarà proprio la Laguna a medicare le sue ferite, purtroppo non del cuore. Maria e Roberto inganneranno Francisca, inconsapevoli del fatto che la matrona ha già sguinzagliato il buon Mauricio per scoprire le loro prossime mosse. Insomma, tante gatte da pelare nel paesino iberico. Di seguito le trame dettagliate.

Il Segreto su Canale 5: Maria e Roberto vogliono fuggire

La figura di Alvaro comincerà ad essere abbastanza oscura. Dei malviventi entreranno senza apparente motivo nel dispensario e lo aggrediranno ferocemente. Il medico però non proferirà parola con nessuno su quanto accaduto. Nel frattempo, Maria sarà decisa ad organizzare una nuova vita lontano dal paesino con Roberto, temendo che la sua matrigna possa influire ancora in maniera troppo prepotente nella sua vita e in quella dei suoi figli. La Montenegro, come sempre, si muoverà di conseguenza.

Nelle nuove puntate de Il Segreto Antolina intimidisce Alvaro

Nelle nuove puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 Antolina, dopo aver scoperto che Alvaro è in realtà un cacciatore di dote, penserà bene di utilizzare questa interessante informazione per mettere finalmente al sicuro la sua storia con Isaac. L'obiettivo sarà raggiunto solamente se riuscirà a rendere innocua Elsa. Piena di astio, la Ramos convincerà il dottorino del fatto che la Laguna sia molto ricca.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Il Segreto

Successivamente, passerà alle maniere forti. Se tutta Puente Viejo non vorrà sapere la sua vera natura, dovrà sposare Elsa. Alvaro sarà costretto a cedere al volere della malefica bionda. Nel frattempo, Julieta non riuscirà a superare il grave stato depressivo nel quale è sprofondata dopo gli abusi subiti dai Molero. Né Saul né Prudencio riusciranno a capire che cosa in realtà sia accaduto alla povera giovinetta.

Isaac si ferisce ad un braccio mentre pensa ad Elsa

A complicare ancora di più la situazione sarà l'arrivo nel paesino di Pedro, il figlio di Eustaquio. Il giovane avrà un acceso confronto con Saul. I toni diventeranno alquanto accesi e Severo sarà costretto ad intervenire prima che passino alle mani. Nel mentre, Francisca inizierà a sospettare che Roberto e Maria abbiamo in serbo qualche brutta sorpresa per lei ma, almeno per il momento, verrà tranquillizzata.

I due, con l'intento di depistare la matrona, fingeranno di comprare una tenuta accanto al paesino. Isaac non prenderà affatto bene la notizia del matrimonio tra Alvaro ed Elsa. Assorto nei suoi pensieri, si ferirà ad un braccio e sarà costretto ad andare al dispensario. Là, suo malgrado, ci sarà proprio Elsa, che gli presterà le prime cure. Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda su Canale 5 dal 9 al 13 settembre raccontano infine che Saul sarà intenzionato ad uccidere Pedro, se non fosse fermato un momento prima dalla provvidenziale Consuelo.

Certo è che non finirà qui.