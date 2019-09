Torna lo spazio dedicato a Beautiful, lo sceneggiato americano che ogni giorno è vista da oltre 35 milioni i telespettatori nel mondo. Le trame americane trasmesse a settembre sulla Cbs, annunciano un retroscena sulla morte di Caroline Spencer, che se fosse confermato avrebbe dell'incredibile. I siti americani, infatti, ipotizzano che dietro l'addio della madre di Douglas si nasconda la mano diabolica di Thomas Forrester, il figlio cattivo di Ridge.

Beautiful: la morte di Caroline

Le anticipazioni di Beautiful, sulle puntate americane annunciano un clamoroso colpo di scena sulla tragica morte di Caroline. Come saprete Thomas tornerà a Los Angeles con il figlio Douglas ma senza la fidanzata. Qui il Forrester rivelerà ai famigliari che la Spencer è morta in seguito ad un brutta malattia. La donna, infatti, perirà per colpa di un coagulo di sangue arrivato al cervello. Una morte che genererà la disperazione dei Logan, dei Forrester e degli Spencer.

Thomas vuole conquistare Hope

L'unico ad apparire imperturbato sarà il giovane Forrester, il quale metterà gli occhi addosso ad Hope, in crisi dopo la presunta morte della figlia Beth durante il parto sull'isola di Catalina. Thomas, infatti, organizzerà dei diabolici piani pur di avere la Logan tutta sa per sé. In particolare, arriverà a drogare Liam per farlo cascare tra le braccia di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), terrorizzerà il figlio Douglas e provocherà l'incidente mortale a Emma Barber, la quale avrebbe voluto raccontare ad Hope la verità sulla figlia. Per tutti questi motivi, i telespettatori pensano che il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) si sia macchiato della morte di Caroline.

Caroline potrebbe essere morta a causa del Forrester

I problemi psichici di Thomas (Matthew Atkinson) saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful, attualmente in onda in America. Ridge, infatti, capirà che suo figlio ha commesso dei gravi atti come aver lasciato morire la povera Emma. Se il Forrester vorrà trovare un modo per aiutare il figlio a non finire in carcere, Brooke, Bill, Liam e Hope saranno del parere contrario, tanto da non riuscirlo a perdonarlo per il male fatto.

Ma ecco arrivare una nuova clamorosa novità: i portali americani, annunciano che a breve si scoprirà il motivo reale del decesso di Caroline. In particolare, Thomas, potrebbe aver ucciso la Spencer per avere la strada pulita per conquistare la Logan. L'uomo, infatti, è tornato a Los Angeles per fare breccia nel cuore della figlia di Brooke, usando il dolore di Douglas, disperato per la morte della madre.

Una supposizione incredibile che potrebbe trovare conferma nelle prossime puntate dello sceneggiato in onda a settembre sulla Cbs.