Arriveranno ad ottobre anche in Italia due Serie TV tanto attese tratte dai fumetti DC: si tratta di Doom Patrol e di Watchmen.

La prima è già stata trasmessa in streaming negli Stati Uniti sulla piattaforma DC Universe lo scorso febbraio e verrà distribuita in Italia da Amazon Prime Video il 7 ottobre. La seconda, basata sulla graphic novel di Alan Moore, arriverà su Sky Atlantic il 20 ottobre in contemporanea con HBO.

Si tratta di supereroi non convenzionali ma protagonisti di due diversi universi fumettistici: quello fantascientifico dei metaumani emarginati della Doom Patrol e quello distopico dei giustizieri mascherati detti Watchmen.

La serie Doom Patrol su Amazon Prime Video il 7 ottobre

Debutteranno anche in Italia i protagonisti di Doom Patrol, un gruppo di supereroi non convenzionali, definiti spesso come "la versione bizzarra degli X-Men".

La serie spin-off di Titans ha finalmente una collocazione su Amazon Prime Video che ha acquisito i diritti di distribuzione e pubblicherà la prima stagione il 7 ottobre. La serie tv è già stata rinnovata per una seconda stagione in arrivo nel 2020. La Doom Patrol è una squadra di supereroi composta da: Robotman/Cliff Steele, Negative Man/Larry Trainor, Crazy Jane/Kay Challis ed Elasti-Woman/Rita Farr.

Il gruppo è guidato da un capo, il dottor Niles Caulder.

Ciascuno dei quattro metaumani ha sviluppato abilità sovrannaturali dopo aver subìto un traumatico incidente. Oltre ai segni evidenti delle cicatrici e ad altri difetti fisici che i quattro mostrano, c'è anche una componente psicologica che li porta ai margini della società. Ritrovano uno scopo grazie all'iniziativa di Caulder che li spinge ad indagare sui più strani fenomeni dell'esistenza.

Quando Mr.Nessuno fa sparire il capo, Cyborg/Victor Stone si reca a Doom Manor e si unisce agli altri supereroi per sfidare il nemico e impedirgli di distruggere il mondo.

Watchmen, il 20 ottobre la serie HBO di Damon Lindelof in contemporanea su Sky Atlantic

La prima stagione della serie tv Watchmen verrà trasmessa negli Stati Uniti il 20 ottobre su HBO e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic.

Si tratta di una serie creata da Damon Lindelof (autore di Lost e The Leftovers) e basata sulla graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbson. Non è nè un adattamento nè un sequel del fumetto, bensì una sorta di continuazione delle vicende che hanno come protagonisti gli Watchmen.

Il tutto è ambientato in una realtà distopica dove ci sono giustizieri che portano una maschera e sono considerati dei veri e propri fuorilegge.

I personaggi sono dei vigilanti che nascondono il proprio volto per proteggere la sofferenza generata da un'ingiustizia subìta e lottano contro le cospirazioni e l'autorità. Nel cast sono presenti attori del calibro di Jeremy Irons, Louis Gossett Jr., Jean Smart, Tim Blake Nelson, Tom Mison e Frances Fisher.