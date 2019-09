Finalmente ha detto sì: dopo 16 anni di fidanzamento - di cui gli ultimi cinque di convivenza - e due annunci di matrimonio poi annullati a causa di impegni di lavoro, finalmente Eleonora Daniele, volto noto della Tv, conduttrice Rai del programma Storie Italiane, si è sposata con lo storico compagno Giulio Tassoni.

Lui è un personaggio che non fa parte del mondo dello spettacolo: si tratta di un imprenditore del settore farmaceutico di nobili origini.

Le nozze sono state celebrate sabato 14 settembre a Roma nella centralissima Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a due passi da San Pietro. Cerimonia impeccabile con tanti ospiti Vip, e per l'Ave Maria un cantante d'eccezione, Albano Carrisi.

Fiori d'arancio per la neocontessa Eleonora Daniele

Sorridente e radiosa, la conduttrice 43enne all'altare indossava un ampio vestito bianco in pizzo privo di spalline con un lungo strascico.

Il velo bianco le incorniciava i capelli biondi acconciati semplicemente che le cadevano morbidamente sulle spalle. A sorpresa, durante la cerimonia, Al Bano - uno degli invitati alle nozze - in jeans, giacca e scarpe sportive, ha cantato l'Ave Maria di Schubert in onore degli sposi e con la sua voce, sempre potente, ha commosso tutti, in particolar modo la presentatrice.

Dopo la cerimonia in chiesa, i coniugi e gli invitati si sono spostati nella magnifica Villa Piccolomini nei pressi del Colle del Gianicolo: in una magica atmosfera con vista sul Cupolone si è svolta una festa in grande stile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Tra i presenti, l'ex cantante dei Pooh Riccardo Fogli (anche lui protagonista di un'esibizione musicale durante la festa) insieme alla moglie Karin Trentini. Direttamente dal cast di Tale e Quale Show 2019 c'erano Jessica Morlacchi e Davide De Marinis. Inoltre Simona Ventura con l'uomo che a breve dovrebbe diventare suo marito, Giovanni Terzi, Samantha De Grenet, il giornalista e conduttore di Mi manda Raitre Salvo Sottile, Emanuela Folliero, Beppe Convertini, Maria Grazia Cucinotta con il marito Giulio Violati, Elena Santarelli con Bernardo Corradi, Maurizio Mattioli, Corinne Clery, Rita Dalla Chiesa e Giovanni Malagò.

Sposando Giulio, che discende dalla nobile famiglia dei conti Tassoni di Niviano di cui si rintracciano origini fin dal Duecento, la conduttrice è diventata contessa. Il neoconsorte, oltre ad essere imprenditore farmaceutico e cosmetico, è proprietario di una delle più antiche farmacie d'Italia che si trova in Piazza di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Tra i suoi antenati, anche lo scrittore modenese del '600 Alessandro Tassoni.

Una delle caratteristiche che i neosposi hanno in comune è la riservatezza: su di lui, estraneo a qualsivoglia esposizione mediatica, in tanti anni di legame mai un'indiscrezione. E lei, nell'annunciare il matrimonio, aveva detto alla stampa: "Vorrei che ci fossero le persone che amo di più. Odio la spettacolarizzazione".

Nozze rinviate due volte anche per un grave lutto

Eleonora Daniele aveva già annunciato le sue nozze prima nel 2014 e poi nel 2016.

Ma in entrambi i casi la conduttrice dal 2013 del programma di approfondimento giornalistico di Rai 1, Storie Italiane, era stata costretta a fare dietrofront per i crescenti impegni professionali.

"Spero di sposarmi una volta sola nella vita, e voglio che sia una festa curata in ogni dettaglio. Per farlo ho bisogno di tempo", aveva dichiarato la presentatrice per spiegare come mai per due volte aveva rimandato le nozze ad un futuro prossimo.

Finalmente, al terzo annuncio che risale allo scorso giugno, sono seguiti i fiori d'arancio. In realtà il matrimonio era saltato anche nel 2015 a causa di un grave lutto familiare: la morte a soli 44 anni del fratello Luigi per una forma di autismo. Una malattia che Eleonora, con le altre due sorelle Elena e Cosetta, ha contribuito a far conoscere come testimonial e anima di un'associazione per la ricerca. La sofferenza aveva spinto l'ex gieffina padovana ad impegnarsi ancor di più sul lavoro. Intanto lo storico compagno le è rimasto sempre accanto, anche nei momenti più difficili

Eleonora e Giulio si sono conosciuti nel 2002 nel corso di una festa al Piper, storico locale di Roma frequentato da personaggi celebri e non. È stata lei ad accorgersi per prima di lui: "Lui non mi filava. Un mese dopo un'amica ha organizzato una cena con entrambi e lì è nato qualcosa". Fino al 2014 hanno vissuto in case separate, poi sono andati a convivere, ed ora le nozze. A questo punto, il più grande desiderio della conduttrice Rai è quello di diventare presto mamma.