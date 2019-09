Nuovo spazio dedicato alle notizie di Beautiful, lo sceneggiato più amato e longevo di ogni tempo. Gli spoiler delle puntate americane, in onda a settembre sulla Cbs, rivelano che Hope Logan e Liam Spencer torneranno finalmente ad essere una coppia dopo aver ritrovato la figlia Beth e scoperto le macchinazioni di Thomas Forrester.

Beautiful: Hope si era avvicinata a Thomas, Liam a Steffy

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane trasmesse attualmente sulla Cbs annunciano il ritorno di fiamma tra Hope e Liam.

Distrutta per la presunta perdita di Beth, la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) aveva lasciato il marito. Una decisione che aveva suscitato il malessere dello Spencer che aveva trovato conforto da Steffy. Dall'altro canto la Logan si era avvicinata sempre di più a Thomas (Matthew Atkinson), tornato a Los Angeles dopo la morte di Caroline (Linsey Godfrey), deceduto in seguito ad una grave malattia.

Qui la donna aveva deciso di fare da madre al bambino, già provato dalla terribile perdita tanto da annullare il matrimonio con lo Spencer e sposare il Forrester. Proprio quest'ultimo aveva favorito un riavvicinamento tra sua sorella e Liam (Scott Clifton) versando della droga nel drink di quest'ultimo. I due, infatti, erano finiti a letto insieme a causa della sostanza ingerita. Tuttavia questo non aveva portato al sospirato riavvicinamento tra i genitori di Kelly.

Beth è in realtà Phoebe

Nelle nuove puntate in onda in America, Liam scoprirà che Phoebe è in realtà sua figlia Beth, creduta morta durante il tragico parto sull'Isola di Catalina. Un ritrovamento che riavvicinerà Hope (Annika Noelle) al suo ex marito tanto da chiedere a Thomas l'annullamento delle nozze. Una scelta che non andrà a genio a quest'ultimo che si precipiterà alla casa sulla scogliera per un chiarimento con la Logan. Qui Brooke spingerà il Forrester giù nel precipizio dopo aver creduto che potesse far del male alla figlia.

Lo Spencer e la Logan tornano insieme

Se il Forrester finirà in coma, Liam e le due Logan lo riterranno responsabile delle sue azioni mentre Ridge cercherà un modo per evitargli la galera. Nel frattempo i fans assisteranno al ritorno alla normalità di Hope e Liam. In questo frangente la coppia assolverà Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) da ogni colpa visto che era all'oscuro della verità dello scambio delle culle.

Dall'altro canto quest'ultima si scaglierà come una furia contro Flo e il fratello. Possiamo anticipare che nel corso delle puntate autunnali, gli Spencer daranno vita ad una battaglia legale per ottenere la custodia di Douglas con Thomas che si opporrà al loro volere.