La puntata di mercoledì 11 settembre di Bitter Sweet sarà particolarmente movimentata. Nazli sarà sempre più decisa a chiedere il divorzio da Ferit per salvare sua sorella Asuman perché il perfido Hakan l'ha minacciata, dicendole che se non lascerà immediatamente suo marito manderà sua sorella in galera. Proprio per tale ragione, alla giovane cuoca non resterà altro che assecondare la sua richiesta.

Onder, intanto, non demorderà e incomincerà a minacciare anche la madre di Ferit. L'uomo infatti dirà di essere disposto a rivelare dei segreti di famiglia davvero molto compromettenti: la situazione, quindi, sarà davvero particolarmente compromessa per la famiglia dei due sposi e sembrerà non esserci nessuna via d'uscita. Le cose, però, molto presto prenderanno una piega differente, dal momento che il giudice non concederà loro il divorzio.

Anticipazioni Bitter Sweet mercoledì 11 settembre: Ferit e Nazli chiedono il divorzio

La soap opera turca si appresta a chiudere i battenti: ormai restano davvero pochissimi episodi prima di scoprire come si concluderanno tutte le storie che sono ancora in ballo e ciò che sta generando particolare sgomento in questo periodo riguarda l'imminente divorzio tra Ferit e Nazli. Quest'ultima, dopo essersi allontanata da suo marito, ha capito che l'unica via per salvare la vita di sua sorella Asuman è quella di cedere al ricatto di Hakan.

La donna, infatti, nel corso della puntata di domani, andrà in tribunale in compagnia di Ferit e i due si diranno pronti a divorziare.

Il giudice in questione, però, si mostrerà alquanto titubante nell'affrontare la vicenda e, proprio per tale ragione, incomincerà a fare delle domande alla giovane coppia. Alla fine, l'uomo arriverà ad una conclusione inaspettata e il divorzio non verrà concesso, invece Ferit e Nazli dovranno prima sottoporsi ad una terapia di coppia, al termine della quale si potrà decidere il da farsi.

Il perfido Hakan minaccia Leman di rivelare importanti segreti di famiglia

Tale decisione, ovviamente, destabilizzerà moltissimo i piani di Hakan, che si mostrerà assolutamente furioso per la piega che stanno prendendo le varie situazioni e per tale ragione comincerà ad attaccare anche la mamma di Ferit. Il perfido Onder, infatti, minaccerà anche Leman e le dirà di essere disposto a svelare dei segreti di famiglia molto intimi e molto compromettenti.

La situazione sembrerà non trovare una via d'uscita, tuttavia l'inaspettata decisione del giudice potrebbe consentire ai due ragazzi di guadagnare un po' di tempo necessario per incastrare, una volta per tutte, il marito di Demet.