Ieri sera, nella prestigiosa cornice dell'Arena di Verona, sono andati in scena gli RTL Power Hits Estate 2019, gli Awards musicali della popolarissima emittente radiofonica, che alla fine della serata hanno visto trionfare Alessandra Amoroso ed i Boombadash, con la loro hit 'Mambo Salentino', che si è aggiudicata il titolo di tormentone dell'estate 2019.

Sul palco si sono alternati anche tantissimi rapper ed artisti legati alla scena urban, come ad esempio Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Mahmood, Achille Lauro, Fred De Palma e J-Ax, solo per citarne alcuni. Ma a prendersi le maggiori attenzioni del pubblico questa mattina è stato sicuramente Salmo.

L'inaspettata richiesta di Salmo che ha stupito il pubblico

Il rapper sardo classe 1984 ha letteralmente spiazzato il pubblico ed i conduttori dello show, con una frase che sin da subito ha iniziato a generare discussioni sui social network. Non è chiaro infatti se si sia trattato di una battuta venuta male, una gaffe, o magari di una scelta ragionata del rapper per poter far parlare di lui il giorno seguente.

Ciò che c'è di certo è che Salmo, subito dopo essersi esibito ed aver ritirato dalle mani di Giorgia Surina, storica ex conduttrice di MTV nei primi anni zero, il premio per l'album più venduto tra settembre 2018 e settembre 2019 – ovvero 'Playlist', recentemente certificato quattro volte disco di platino dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) – ha letteralmente chiesto alla conduttrice il permesso di pronunciare un'imprecazione blasfema, tutto ciò mentre lo show andava in onda in diretta radiofonica, ma anche in video streaming sui canali online dell'emittente.

"Ma posso bestemmiare ?" ha chiesto l'autore di 'Hellvisback', poco prima di rispondersi da solo: "No va beh, siamo in diretta.. non lo farò. Grazie di cuore ragazzi, grazie di cuore a tutti". I conduttori dello show, evidentemente imbarazzati, hanno smorzato i toni con una risata.

La reazione del web e degli appassionati di hip hop italiano

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, soprattutto nel cosiddetto Rap-web, l'insieme dei luoghi virtuali, come pagine Instagram, gruppi Facebook e forum online dove gli appassionati di hip hop italiano si confrontano quotidianamente sui principali avvenimenti legati rap game dello stivale.

Non tutti sembrano aver apprezzato la frase, e quasi nessuno sembra essere certo di poter affermare quali fossero effettivamente le ragioni che hanno spinto il rapper a mettere in atto quella che, ad ora, non essendoci ancora stata alcuna precisazione del diretto interessato, sembra essere una vera e propria provocazione.