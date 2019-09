La soap opera turca Bitter Sweet è ormai agli sgoccioli. Il successo riscosso è stato davvero notevole, dal momento che il seguito di telespettatori e di interazioni sul web è esponenziale. Ad ogni modo, dopo la puntata odierna, restano solo altri quattro appuntamenti per scoprire come si evolveranno tutte le situazioni ancora in gioco. Nel corso della puntata di domani, martedì 10 settembre, infatti, si vedrà che Nazli si troverà costretta ad allontanarsi da suo marito Ferit.

La giovane cuoca e l'imprenditore sembravano essere davvero parecchio uniti, ma qualcosa pare stia compromettendo drasticamente la loro relazione. Nella puntata di oggi, infatti, si è assistito alla minaccia di Hakan. L'uomo ha detto a Nazli che, se non divorzierà da suo marito, farà finire sua sorella Asuman in galera. Tale notizia, ovviamente, capovolgerà notevolmente le carte in tavola e la Pinar deciderà di assecondare la volontà del perfido Hakan per il bene di sua sorella.

Anticipazione puntata 10 settembre: Nazli si allontana da Ferit

Nel corso della puntata di domani, martedì 10 settembre, di Bitter Sweet si assisterà ad un colpo di scena inaspettato. Dopo essere stata pesantemente minacciata da Hakan, infatti, Nazli deciderà di assecondare la volontà dell'uomo, pertanto, incomincerà ad allontanarsi da suo marito Ferit. Quest'ultimo, dal canto suo, rimarrà ovviamente spiazzato dalla decisione della donna.

I due, infatti, erano riusciti a ritrovare la loro stabilità. Proprio per tale ragione, il cambiamento inaspettato della Pinar creerà molto sgomento. L'Aslan, allora, incomincerà ad indagare nel tentativo di scoprire che cosa possa essere successo alla sua donna.

Nazli, intanto, farà il possibile per far credere ad Hakan di essere davvero intenzionata a lasciare suo marito. La giovane, infatti, non può assolutamente permettersi di mettere in pericolo sua sorella Asuman. Nel frattempo, però, non si mostrerà minimamente remissiva a tutta questa situazione.

Nazli trama vendetta contro Hakan

La giovane cuoca, infatti, si metterà subito all'opera nel tentativo di trovare una soluzione per farla pagare una volta per tutte ad Hakan e liberarsi dalle sue minacce. L'unica ad essere in possesso di informazioni realmente compromettenti sull'uomo è solo Demet. La donna, infatti, ha registrato il marito mentre è intento a confessare le sue malefatte e potrebbe essere pronta a spifferare tutto alla polizia.

Cambiando leggermente argomento, si vedrà che l'attenzione sarà rivolta anche parzialmente su Engin e Manami. Il ragazzo, infatti, nel corso della puntata di martedì 10 settembre di Bitter Sweet, comprenderà di provare qualcosa di molto più forte per la ragazza rispetto ad una semplice amicizia.