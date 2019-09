Il finale di stagione della soap opera turca Bitter Sweet si prospetta davvero ricco di colpi di scena: quello che accadrà nel corso dei primi due appuntamenti della prossima settimana, il 9 e il 10 settembre, vedrà la povera Asuman in pericolo di vita. La ragazza infatti si sentirà troppo in colpa per sua sorella. Hakan infatti minaccerà Nazli di mandare in galera la sorella nel caso in cui non dovesse provvedere a divorziare da Ferit.

La giovane cuoca, in preda ad un momento di sconforto, deciderà di assecondare la volontà del potente e crudele Hakan e si allontanerà da suo marito senza dargli alcuna spiegazione. Ferit infatti non potrà credere ai suoi occhi e farà il possibile per scoprire che cosa stia succedendo.

Anticipazioni Bitter Sweet, puntata 9 settembre: Asuman decide di provare il suicidio

Nel corso della prima puntata della prossima settimana di Bitter Sweet, quella di lunedì 9 settembre, vedremo che Asuman sarà in grave pericolo.

Ferit e Nazli sembreranno finalmente aver ritrovato l'armonia che stavano cercando. A spezzare un po' l'atmosfera serena e tranquilla però ci penserà Leman. La donna infatti continuerà a punzecchiare la moglie di suo figlio, facendole comprendere di non essere particolarmente contenta della sua presenza.

Hakan intanto, con l'aiuto di Pelin, continuerà a tramare la sua crudele vendetta contro Ferit. L'uomo deciderà di ricattare Nazli: se la donna non dovesse divorziare da Ferit, lui manderà in galera Asuman. Quest'ultima si sentirà particolarmente in colpa per tutto quello che sta accadendo e deciderà di togliersi la vita. La giovane salirà sul ciglio di un palazzo, pronta a gettarsi di sotto. Ci penserà Deniz a salvarla.

Puntata martedì 10 settembre: Nazli prende le distanze da Ferit

Una volta salvata la vita di Asuman, Ferit si preparerà per fare una proposta di matrimonio vera e propria alla sua Nazli. Quest'ultima però sarà molto turbata dalle continue minacce di Hakan. La giovane cuoca così deciderà di prendere temporaneamente le distanze da suo marito nell'attesa di capire come agire. Ferit ovviamente rimarrà spiazzato dal comportamento di sua moglie e cercherà di comprendere che cosa sia accaduto.

Nazli però non ha assolutamente voglia di restare inerme dinanzi le cattiverie del suo nemico. La donna infatti sembrerà trovare una soluzione per liberarsi finalmente di Hakan. Nel frattempo però non può avvicinarsi a suo marito per tenere sua sorella Asuman al sicuro. La puntata si concluderà con Engin che incomincerà a rendersi sempre più conto di provare qualcosa di molto più forte di una semplice amicizia per Manami