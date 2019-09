Gli ultimi due episodi di questa settimana di Bitter Sweet si prospettano molto avvincenti. Nel corso delle puntate che andranno in onda giovedì 5 e venerdì 6 settembre vedremo che Asuman si caccerà nuovamente nei guai. Dopo essere scampata dalle grinfie del pericoloso nuovo datore di lavoro, sarà Hakan a tenderle una trappola. In realtà, l'obiettivo dell'uomo sarà uno solo, ovvero, quello di tenere in pugno Nazli.

Nel frattempo, la Pinar e suo marito Ferit decideranno di concedersi una piccola vacanza lontano da tutto e tutti. A generare un po' di sgomento ci penserà la madre di Ferit, Leman, la quale andrà a casa della nuora per conoscerla meglio.

Episodo Bitter Sweet 5 settembre: il matrimonio di Ferit e Nazli sarà in pericolo

La puntata di Bitter Sweet di giovedì 5 settembre sarà principalmente incentrata su Hakan e sui suoi tentativi di intrappolare la Pinar. Ferit e Nazli, intanto, sembreranno aver ritrovato l'armonia di un tempo. Nonostante gli ultimi accadimenti, infatti, pare proprio che la fuga nel bosco si sia rivelata fondamentale per risanare le piccole falle all'interno della loro relazione.

Ad ogni modo, il loro matrimonio sarà in pericolo: il segreto celato dietro la loro decisione, infatti, sarà presto reso noto a tutti.

Deniz e Pelin, infatti, raggiungeranno Leman, madre di Ferit, e faranno di tutto per farle comprendere il reale motivo che c'è dietro il matrimonio di suo figlio. La donna, così, sarà assalita da numerosi dubbi e incomincerà a farsi parecchie domande. Proprio per questo motivo, allo scopo di tenere maggiormente sotto controllo la situazione, si recherà a casa di Nazli. L'obiettivo della donna sarà proprio quello di provare a conoscere un po' più a fondo sua nuora.

Nel frattempo, Pelin continuerà a serbare molto rancore contro il suo ex fidanzato. Hakan, invece, vorrà tenere in pugno la giovane cuoca e capirà che l'unico motivo per farlo è quello di tendere una trappola a sua sorella Asuman.

Puntata venerdì 6 settembre: Hakan vuole tenere in pugno Nazli

Per quanto riguarda l'ultimo episodio di Bitter Sweet di questa settimana vedremo che lo scenario sarà sempre lo stesso.

In tale puntata, però, l'attenzione si focalizzerà principalmente sulle intenzioni di Hakan. L'uomo, infatti, si metterà alla ricerca di Nazli perché dovrà comunicarle delle cose molto importanti, così si precipiterà al ristorante di lei.

Una volta giunto a destinazione, però, non troverà la giovane cuoca. Successivamente andrà a casa sua dove incontrerà Leman, tra i due sarà tangibile un astio molto forte.

Nazli e Ferit, intanto, ignari di tutto, decideranno di concedersi una settimana di vacanze in modo da risanare ancor di più il loro rapporto.