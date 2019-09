Le anticipazioni dal 9 al 14 settembre della soap Il Segreto, rivelano delle grosse novità su alcuni dei personaggi principali: come le reali volontà del dottor Alvaro nei confronti di Elsa e l’intenzione di Maria e Roberto di lasciare Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni: Alvaro è un cacciatore di dote

Antolina è sempre più ossessivamente attratta da Isaac, e per questo motivo vuole allearsi con il dottore Alvaro perché allontani Elsa da Puente Viejo, dopo averla fatta innamorare.

Elsa, da una forte amicizia, si sta innamorando del dottore e spera che lui possa corrisponderlo.

Raimundo è diretto con Francisca nel dirgli di non essere d’accordo sulla sua combutta con Fernando. Fe, ormai rassegnata a perdere Mauricio, saluta tutti i suoi amici prima della partenza per le Americhe.

Antolina fa una scoperta straordinaria: Alvaro è soltanto un cacciatore di dote ed anche con Elsa è interessato solamente al suo denaro, ma invece di andarlo a raccontare alla donna ricatta il dottore e gli chiede di sedurre Elsa e di portarla via, mentre ad Isaac invece racconta di aver cambiato opinione sull'uomo.

Anticipazioni Il Segreto: Maria e Roberto vogliono andare a Cuba insieme

Roberto è felicissimo perché Maria le ha chiesto di partire da Puente Viejo per ritornare a Cuba, ma a Francisca dicono di voler restare in Spagna in modo da rassicurarla. I due ci riescono perfettamente, tanto che la donna si tranquillizza e Fernando, sempre sospettoso del cubano, accusa Francisca di essersi fatta rabbonire troppo facilmente e comincia a sentirsi di troppo nella villa.

Saul e Pedro, il figlio di Eustaquio e il fratello di Lamberto, arrivano alle mani, ma Severo li interrompe prima che possa succedere qualcosa di grave. Saul desidera far fuori Pedro Molero, ma per nostra fortuna Consuelo lo ferma in tempo. Severo e Carmelo dicono a Pedro Molero che i suoi parenti (il fratello Lamberto ed il padre Eustaquio) sono fuggiti in Portogallo per impedire il loro arresto, e così per evitare a Saul l’esigenza di ucciderlo.

Julieta invece continua ad essere depressa in maniera grave, e tutti sono molto preoccupati, specie Consuelo.

Antolina continua a riempire di consigli il dottore su come conquistare Elsa, perché è pronta a ricattarlo se non lascerà con lei Puente Viejo: il dottore allora inizia ad usare quei consigli. Geloso per il rapporto sempre più stretto tra il dottore ed Elsa, Isaac si fa male durante il suo lavoro: proprio per questo motivo Matias lo porta nel dispensario, ma Isaac invece di Alvaro trova proprio Elsa per la medicazione.

Maria e Roberto, sempre per non far scoprire a Francisca la propria volontà di andare a Cuba, le comunicano di voler far loro un terreno vicino Puente Viejo. Francisca continua a crederci, lei ha ormai accettato del tutto Roberto.