Grandi novità accadranno a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore durante il finale di stagione che si annuncia ricco di colpi di scena. Gli spoiler in onda a settembre su Canale 5, svelano che Nazli Pinar e Ferit Aslan saranno costretti a sottoporsi a delle sedute di terapia di coppia per rivolere i loro problemi. Bulut, invece, sarà protagonista di un nuovo colpo di testa che farà preoccupare moltissimo i protagonisti della Serie TV turca.

Bitter Sweet: Nazli chiede il divorzio da Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative alle puntate in onda a settembre sui teleschermi di Canale 5 annunciano tempi duri per Ferit e Nazli, la coppia più amata della serie tv turca. Tutto inizierà con precisione quando Hakan userà il video in cui Asuman (Ilayda Akdogan) spara a Muzaffer per ricattare la cuoca. Un modo per riprendere possesso di Bulut e delle azioni della Pusola Holding.

La Pinar, a questo punto, sarà costretta ad accettare il ricatto dell'Onder dopo aver capito che sua sorella rischia da 5 a 15 anni di detenzione.

Di conseguenza, la donna non avrà altra scelta che divorziare dall'Aslan, tanto da rifiutare la sua proposta di nozze in occasione di una romantica cena a lume di candela organizzata. Una decisione che non sarà presa bene da Ferit, nonostante abbiano trascorso un momento indimenticabile nella casa nel bosco. Tuttavia, Nazli insisterà a porre fine alle nozze, tanto che lo zio di Bulut (Alihan Turkdemir) si stancherà di rincorrerla.

La Pinar e l'Aslan da uno psicoterapeuta

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, Ferit (Can Yaman) getterà la spugna accettando di concedere alla cuoca la separazione, sebbene precisi di non poterla mai perdonare qualora gli venisse tolto Bulut. Ma ecco arrivare il colpo di scena: in tribunale il giudice inviterà la Pinar e l'Aslan a darsi una seconda possibilità. Inoltre consiglierà alla coppia di sottoporsi ad una terapia di coppia presso uno psicoterapeuta per tentare di risolvere la situazione.

Bulut fa perdere le proprie tracce

La prima seduta si concluderà con un nulla di fatto, in quanto Nazli (Ozge Gurel) si impegnerà a non raccontare a Ferit di essere stata ricattata da Hakan Onder. Dall'altro canto, l'Aslan sospetterà che la Pinar gli stia nascondendo qualcosa. Ma ecco che una malefatta di Bulut metterà di nuovo tutto in discussione. Il bambino, infatti, fuggirà di casa dopo aver rubato il borsello dello zio intento a litigare con la cuoca.

A tal proposito, si farà portare dal taxi in un luogo dove sarà raggiunto prima dalla sorella di Asuman e poi dall'affarista. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate in Turchia.