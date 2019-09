Da qualche giorno si sta facendo un gran parlare del possibile ritorno a Uomini e donne di Giulia Cavaglià. Da quando è stato ufficializzato Giulio Raselli nel ruolo di tronista in tanti hanno ipotizzato un colpo di scena riguardante la bella torinese. Se la diretta interessata non ha ancora smentito il Gossip che la vorrebbe prossima a debuttare tra le corteggiatrici del ragazzo che non ha scelto, il suo ex Manuel Galiano prende improvvisamente le distanze da Raffaella Mennoia sui social network.

Le indiscrezioni sul possibile ritorno della Cavaglià a U&D

È bastato un "like" messo da Giulia Cavaglià su Instagram, ad innescare una serie di voci insistenti sul suo futuro in televisione. Da quando i più attenti si sono accorti che la giovane ha apprezzato il commento di chi le suggeriva di tornare a Uomini e Donne per "riprendersi" Giulio Raselli, sul web non si parla d'altro.

Ad alimentare questo rumors piuttosto suggestivo è il silenzio della torinese.

Appena è iniziato a circolare il gossip sul suo presunto ritorno negli studi Elios per corteggiare il neo tronista (che è stato suo spasimante fino a maggio scorso), la ragazza non si è esposta né per confermarlo né per smentirlo.

Il fatto che l'influencer non abbia ancora negato il suo chiacchierato riavvicinamento a Giulio porta tanti a pensare che qualcosa di vero dietro a questa voce ci sia.

"Vicolo delle News", inoltre, sostiene che la frequentazione tra la Cavaglià e il calciatore Pietro si sia ufficialmente interrotta poco tempo fa. Quest'ultimo ha addirittura eliminato l'account Instagram.

Manuel 'deluso' dalla redazione? Il gossip impazza

Un altro potenziale indizio a favore del ritorno di Giulia a U&D per corteggiare Raselli, potrebbe arrivare dal suo ex fidanzato. In rete, infatti, nelle ultime ore si legge che Manuel Galiano ha fatto un gesto che ha spiazzato molti. Il ventisettenne ligure ha smesso di seguire su Instagram Raffaella Mennoia.

Il fatto che l'ex corteggiatore abbia deciso di prendere le distanze da uno dei membri più in vista della redazione del programma potrebbe significare due cose: o che è al corrente della nuova opportunità che si dice sia stata offerta alla Cavaglià oppure che ci è rimasto male per non essere stato scelto come uno dei nuovi protagonisti del trono classico.

Da quando è stata ufficializzata la sua rottura con la torinese, infatti, Manuel è stato considerato da molti uno dei candidati principali al ruolo di tronista.

Come dimostrano le anticipazioni che sono trapelate sulla prima registrazione stagionale del dating-show, al posto di Galiano è stato scelto il suo "rivale" Giulio e questo potrebbe averlo spinto a tagliare i ponti con gran parte della redazione del people show di Canale 5.