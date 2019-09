Nei prossimi episodi italiani dell’appassionante e famosa serie televisiva di origini iberiche Una vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, uno storico personaggio passerà dei bruttissimi momenti. Si tratta di Liberto Seler, che dopo aver riportato dei gravi traumi a causa dell’esplosione di un ordigno avvenuto all'interno della galleria d’arte di Samuel Alday, si vedrà costretto ad affrontare una complicata operazione poiché i medici gli riscontreranno un edema cerebrale.

Rosina Rubio e Leonor Hildago dopo essere sprofondate nella disperazione totale per il timore di poter perdere il nipote di Susana, faranno un sospiro di sollievo grazie al nuovo medico Higinio Baeza. Ebbene sì, quest’ultimo riuscirà a salvare la vita a Liberto, ma comunicherà ai familiari che ci vorrà del tempo prima che possa riprendersi del tutto.

Samuel nei guai, Liberto in gravi condizioni di salute

Verso la fine di settembre 2019, sulla rete ammiraglia Mediaset inizierà la quarta stagione della telenovela.

Le anticipazioni dicono che Samuel Alday non avrà affatto vita facile, a seguito della fuga di Diego e Blanca. Il figliastro minore di Ursula perderà l’intero patrimonio, a causa di una terribile esplosione che distruggerà la sua galleria d’arte appena aperta con Lucia. Le conseguenze della deflagrazione saranno abbastanza gravi, visto che tra i diversi feriti dell’attentato causato da un gruppo di anarchici, ci saranno anche Trini e Liberto.

Sia la moglie di Ramon e il marito di Rosina, dopo essere stati trasportati d’urgenza in ospedale, verranno dimessi. Purtroppo il Seler non appena farà ritorno a casa inizierà ad avere uno strano atteggiamento, poiché oltre a pronunciare delle frasi senza senso, farà preoccupare seriamente i suoi familiari quando perderà del sangue da un orecchio. A quel punto Rosina e Leonor in preda al panico per le pessime condizioni di salute dell’uomo, lo faranno ricoverare di nuovo nella struttura ospedaliera.

Il dottore dopo aver visitato il nipote di Susana, farà sapere alla moglie che suo marito ha un pericoloso liquido in una zona del cervello che deve essere rimosso al più presto possibile.

Rosina e la figlia preoccupate, Il dottor Higinio salva la vita al Seler

La Rubio pur sapendo che il suo amato potrebbe morire, darà il suo consenso per farlo operare con la speranza che possa sopravvivere, rimanendo al suo capezzale giorno e notte.

Il Seler dopo essersi sottoposto al delicato intervento chirurgico alla testa, farà allarmare sia i medici che la sua dolce metà per via della situazione critica in cui si troverà, visto che appena uscito dalla sala operatoria farà fatica a riaprire gli occhi. Fortunatamente la situazione si sistemerà, dato che Liberto dopo essersi risvegliato oltre a mostrare il suo grande coraggio, rassicurerà la moglie e Leonor facendogli capire di non aver perso affatto la memoria.

Il Seler dopo aver ripreso conoscenza affermerà subito di ricordarsi di essere sposato con Rosina. Nel frattempo i telespettatori italiani avranno modo di fare la conoscenza di un nuovo personaggio chiamato Higinio Baeza, ovvero del medico che si interesserà delle condizioni del marito della Rubio, anche dopo essere riuscito a farlo rimanere in vita.